Así va la construcción de nuevas escuelas en Boca Chica para beneficiar a más de 10 mil estudiantes

Boca Chica.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE ), instruyó la agilización para la terminación de nuevos centros educativos, estancias infantiles y techados en construcción, mientras que otros 33 están siendo intervenidos con remozamientos correctivos en el municipio de Boca Chica, a través del Plan "Aulas 24/7-365”, contribuyendo a garantizar condiciones dignas para más de 10 mil estudiantes, decenas de docentes y el personal administrativo.

Una comisión de la DIE integrada por el encargado de Empoderamiento Social y Comunitario, licenciado Carlos Martínez, el coordinador zonal de Santo Domingo Este, ingeniero Francis Zapata, la Ing. Angela Heredia Encargada de Mantenimiento de la Regional 10 y el ingeniero Miguel Ángel Reyes, encargado de Infraestructura Escolar en Boca Chica, se trasladó a los centros educativos intervenidos en ese municipio donde constataron que los trabajos avanzan a ritmo acelerado con el remozamiento y ampliación de infraestructuras físicas en los centros educativos de esa demarcación, lo que fortalece la educación en la zona.

Durante el recorrido de supervisión de las obras escolares, adelantaron que en los próximos meses estarán listas para ser entregadas la Escuela Básica María Trinidad Sánchez, la Estancia Infantil Boca Chica La Caleta, mientras que posteriormente serán entregados el Liceo Campo Lindo Norte, la Escuela Básica Emilio Prud Home, el Centro Educativo Albelino Acosta, reubicado a la Escuela Básica Santana, que cuenta con una ampliación de dos aulas para educación inicial, obras que están entre un 55 y un 98% en su etapa de terminación.

El ingeniero contratista, Pablo Castillo, a cargo de la ampliación y remozamiento de la Escuela Básica Máximo Gómez (El Vijía) Informó que en la primera edificación, construyen también dos nuevas aulas para el nivel inicial, cuyos trabajos están avanzados en más de un 40%, lo que permitirá su entrega a mediados de abril.

Así mismo, en el Distrito Educativo 10-05 será entregado un Techado deportivo, la Escuela Básica Elvira de Mendoza, avanzada en un 98%, la Escuela Básica María Concepción Bona, Básica Vitalina Mordan, reubicada al centro educativo Juana Falconely, la Escuela Básica Juan Taylor, la Estancia infantil Zona del Puerto y la Escuela Básica Colombina Castro, entre otros planteles escolares.

“Por instrucciones del señor presidente Luis Abinader y con la supervisión del Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, nuestro director ingeniero Roberto Herrera, no ha escatimado esfuerzo y ha dispuesto jornadas laborales extendidas y fines de semana, para acelerar los trabajos de construcción, remozamientos, y mantenimientos correctivos y preventivos de las espuelas en todo el país con el propósito de lograr mejoras y el fortalecimiento del sistema educativo en lo que a espacios físicos en óptimas condiciones se refiere", indicaron.

Subrayaron que la planificación y programación de los trabajos que se ejecutan a través del Plan "Aulas 24/7-365", han permitido avanzar y acelerar las labores de construcción, remozamiento y mantenimientos preventivos y correctivos de aulas sin la necesidad de interrumpir la docencia, lo que ayuda a cumplir el calendario escolar de manera habitual.