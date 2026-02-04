Luis Abinader sostuvo reuniones en Dubái con Ecuador, Paraguay y Emiratos Árabes: ¿Qué se discutió?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, desarrolló una agenda bilateral enfocada en fortalecer el posicionamiento estratégico del país en comercio, economía y transformación digital, al sostener reuniones con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como con la ministra de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit).

Luis Abinader en la cumbre de Gobiernos

Durante el encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el mandatario dominicano conversó sobre la utilización del hub logístico de la República Dominicana como plataforma para que Paraguay pueda exportar sus productos agrícolas hacia otros mercados.

En tanto que, durante la reunión bilateral con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, se discutió sobre el interés de ambas naciones en incrementar las relaciones económicas bilaterales.

Luis Abinader en la cumbre de Gobiernos

Posteriormente, el presidente Abinader se reunió con la ministra de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MoFA) de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, y con Ali Mohamed Hamad Al Shamsi, Enviado Especial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en América Latina, encuentro en el que revisaron las inversiones que mantiene DP World (Dubai Ports) con la República Dominicana.

Asimismo, durante esta reunión se abordó la discusión de un protocolo de Gobierno a Gobierno para que los Emiratos Árabes Unidos puedan asesorar a la República Dominicana en materia de tecnología digital y avances en esa área.

Luis Abinader en la cumbre de Gobiernos

En las reuniones bilaterales, acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; José Rafael Abinader Corona; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.

Luis Abinader en la Cumbre de Gobiernos

Por parte de la República del Ecuador, la delegación estuvo integrada por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya; la secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez; el embajador de la República del Ecuador ante los Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, y la subsecretaria general de Despacho, Emilia Reece.

Mientras que la delegación de la República del Paraguay estuvo conformada por el ministro de Industria y Comercio, Francisco Javier Giménez; la secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión, ministra Marianna Saldívar; el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar, y la embajadora de la República del Paraguay en los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther.