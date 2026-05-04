Italiano Andrea Antonelli gana GP Fórmula Uno

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EFE. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar ayer domingo el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del año, en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida, donde relegó a los otros dos puestos de honor a los ‘resurgidos’ el inglés McLaren Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri.

Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1, la tercera del año y la tercera seguida desde la 'pole', en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) -que cruzó meta un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), brillante este fin de semana- y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), concluyeron noveno y decimoquinto, respectivamente.

El joven boloñés reforzó su liderato al imponerse en una carrera cuya salida se adelantó tres horas sobre el arranque previsto -debido a los previsiones meteorológicas que anunciaban tormentas- y llegará a Canadá con 100 puntos, veinte más que su compañero, el inglés George Russell, que cruzó cuarto, justo delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la meta, donde el español Rafa Nadal, leyenda viva del tenis mundial, fue el encargado de dar el ‘banderazo’ de llegada.