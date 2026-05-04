Inespre y las zanahorias

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Recordemos que hace 57 años, el 11 de diciembre de 1969, gobernando Balaguer, mediante la Ley 526, se creó el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), cuyos objetivos principales son: 1) Estabilizar precios, evitando aumentos excesivos o caídas bruscas en los precios de los productos agrícolas 2) Proteger al productor, garantizando que los agricultores reciban precios justos por sus cosechas; 3) Proteger al consumidor, facilitando el acceso a alimentos básicos a precios asequibles; 4) Intervenir en el mercado, comprando, almacenando y vendiendo productos agropecuarios cuando sea necesario para equilibrar la oferta y la demanda; 5) Reducir la especulación, evitando prácticas abusivas de intermediarios que encarezcan los alimentos 6) Apoyar la seguridad alimentaria, contribuyendo a que la población tenga acceso continuo a productos esenciales. Urgentemente, los horticultores de Constanza enfrentan problemas de caída de precios por exceso de lluvia y sobre producción de zanahoria, repollo y lechuga. La Ley sigue vigente. INESPRE debe acudir.