Caída de precios
Inespre y las zanahorias
Urgentemente, los horticultores de Constanza enfrentan problemas de caída de precios por exceso de lluvia y sobre producción de zanahoria, repollo y lechuga
Recordemos que hace 57 años, el 11 de diciembre de 1969, gobernando Balaguer, mediante la Ley 526, se creó el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), cuyos objetivos principales son: 1) Estabilizar precios, evitando aumentos excesivos o caídas bruscas en los precios de los productos agrícolas 2) Proteger al productor, garantizando que los agricultores reciban precios justos por sus cosechas; 3) Proteger al consumidor, facilitando el acceso a alimentos básicos a precios asequibles; 4) Intervenir en el mercado, comprando, almacenando y vendiendo productos agropecuarios cuando sea necesario para equilibrar la oferta y la demanda; 5) Reducir la especulación, evitando prácticas abusivas de intermediarios que encarezcan los alimentos 6) Apoyar la seguridad alimentaria, contribuyendo a que la población tenga acceso continuo a productos esenciales. Urgentemente, los horticultores de Constanza enfrentan problemas de caída de precios por exceso de lluvia y sobre producción de zanahoria, repollo y lechuga. La Ley sigue vigente. INESPRE debe acudir.
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