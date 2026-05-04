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No obstante el riesgo e incertidumbre en aumento por la guerra en Irán que ha encarecido el petróleo y el gas, por sexta ocasión consecutiva el Banco Central dejó sin cambio el precio del dinero en 5.25% anual. Para la decisión tomó en cuenta los siguientes hechos. Primero, desde el inicio de la guerra a final de febrero, el Gobierno asume el aumento de precio de los combustibles, restando décimas de puntos a las estadísticas de inflación, en marzo interanual aumentó 4.63 %, y 4.58% la inflación subyacente, ambas dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. Segundo, dos meses después de iniciarse la guerra, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, manteniendo interrumpido el suministro mundial de petróleo y prohibitivo el precio del petróleo. Tercero, que los nuevos aumentos de precios en el mercado local los paguen Gobierno y consumidores, por lo que se espera que el choque energético se sienta con más contundencia en los próximos meses. Como consecuencia, que la inflación general se ubique temporalmente por encima del límite superior rango meta, para lo que será necesario, agrego yo, el Banco Central implemente medidas preventivas para que retorne al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % a final de año.

Y Cuarto, el buen ritmo que trae el crecimiento de la economía, en marzo el PIB real aumento 5.1% y 4.1% acumulado primer trimestre del año, con pronóstico del Banco Central entre 3.5% y 4.0% para 2026, 4% para la Cepal, por encima de los 33 países de la Región Latinoamericana, la mayoría de los cuales desaceleran, y 3.7% el FMI y Banco Mundial.

Por los siguientes motivos considero que este año crecemos sobre 4%. Uno, en el mercado local hay suficiente dinero barato para continuar apoyando consumo de familias e inversión de las empresas, sin generar tensiones en los precios bienes que componen la canasta del Índice de Precios al Consumidor, de hecho, la masa monetaria (dinero en circulación) interanual aumentó RD$30,411.9 millones, un 12.9%, de RD$236,088.7 millones a RD$ 266.500,6 millones, entre abril 2025 y el mismo mes de 2026. Dos, continuara el aumento de los préstamos a sectores productivos que aumentó 8.8%, el balance de RD$1,846,425.8 millones abril 2025 a RD$2.008.649,4 abril 2026, los bancos múltiples y otras instituciones financieras disponen de buena parte de RD$81 mil millones aprobados por la Junta Monetaria del Banco Central en el segundo semestre de 2025, siendo la razón por la tasa de interés activa se redujo en 1.9 puntos porcentuales, de 15.1597% en marzo de 2025 a 13.2744% en marzo 2026. Y tres, por el excelente control de los precios macroeconómicos por parte del Banco Central, lo que da confianza a inversores dominicanos y extranjeros, continuará el buen ritmo de entrada divisas al país por exportaciones, turismo, remesas, inversión extranjera directa y otros ingresos de servicios, en 2025 sumo US$47,291.5 millones, unos US$3,289.4 millones más (7.5 %) que en 2024. Entrada de divisas que explica, por un lado, el aumento de las reservas internacionales del Banco Central en US$2,451.9 millones, un 10%, de US$14,691.2 millones en diciembre 2025 a US$16.143,1 millones en abril 2026. El aumento fue US$1,084.2 millones, interanual 7.2%, si comparamos el balance de abril 2026 con el del mismo mes de 2025 cuando ascendió a US$15,058.2 millones. Y, por otro lado, la apreciación del peso respecto al dólar estadounidense, acumulado 5.1% entre diciembre 2025 y abril 2026, y 0.7% interanual, sin restar competitividad a las exportaciones, la mejor prueba es que interanual crecieron 18.3%, de US$3,159.39 millones a US$3,159.39 millones, mucho más que las compras que aumentaron 4.0%, de US$7,142.28 millones a US$7,423.69 millones, reduciéndose en 10% el déficit comercial, pasando de US$3,982.89 millones enero-marzo 2025 a US$3,586.82 millones enero-marzo 2026.

¿Qué se puede esperar para el segundo semestre del año? Que las tensiones geopolíticas y las elecciones de medio término en Estados Unidos, sean fuentes de volatilidad para el dólar, y como consecuencia aumente mucho más el flujo de capital hacia nuestra economía.