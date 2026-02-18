Tiger Woods deja la puerta abierta para participar en el Masters de Augusta 2026

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington, 17 feb (EFE).- Tiger Woods dejó este martes la puerta abierta a participar en el próximo Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tendrá lugar en abril, lo que marcaría su retorno tras casi dos años de inactividad.

Woods respondió "no" al ser preguntado durante una rueda de prensa en Los Ángeles (California) si descartaba participar en el Masters, un 'grande' que ha conquistado cinco veces (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019).

El veterano golfista estadounidense, que cumplió en diciembre 50 años, está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Entre tanto, Woods ejercerá de anfitrión esta semana en el Genesis Invitational, torneo gestionado por su fundación que en 2026 regresa al Riviera Country Club de Los Ángeles para celebrar su edición número 100.

Además de hablar sobre su posible retorno en Augusta, Woods abordó su trabajo como presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, un órgano que busca transformar el circuito para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al LIV Golf.

"La cuestión es qué necesitamos hacer, en términos de modelo competitivo, para que nuestro circuito sea el mejor producto posible año tras año y que aun así haya margen para seguir desarrollándonos. Cómo hacemos todo eso al mismo tiempo", dijo Woods.

El objetivo de Woods y del PGA Tour es introducir grandes cambios de cara a 2027 para mejorar un producto que ha sufrido una fuga de talento hacia el circuito saudí.

El golfista explicó que su tarea consiste en "satisfacer a todo el mundo", desde deportistas a patrocinadores, pasando por las comunidades en las que existen torneos y planteando cambios hacia mayores mercados.

"Vamos a conseguir que más jugadores de primer nivel compitan y vamos a hacerlo más competitivo porque habrá menos tarjetas del circuito; eso, por sí solo, hará que sea más difícil simplemente ganarse el derecho a estar aquí", añadió.

Woods también fue cuestionado sobre los rumores que lo colocan como posible capitán del equipo estadounidense en la Copa Ryder 2027, que se disputará en Irlanda, tras el fracaso que significó para los locales la edición de 2025 en Nueva York.

"Me han pedido mi opinión al respecto, y aún no he tomado una decisión. Estoy tratando de entender qué queremos hacer con nuestro Tour", dijo.

El Genesis Invitational tendrá lugar del 19 al 22 de febrero en el Riviera Country Club con un field reducido de 72 jugadores y un formato de 72 hoyos, con un corte a los 36 hoyos para los 50 primeros.

El sueco Ludvig Aberg defenderá el título en California frente a Scottie Scheffler, Rory McIlroy, J.J. Spaun o Collin Morikawa, entre otros. EFE