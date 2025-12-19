Tiger Woods celebra 50 años como referente del golf y del negocio deportivo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tiger Woods alcanzará el próximo 30 de diciembre el umbral de los cincuenta años con dudas sobre su futuro deportivo por las lesiones, pero como una figura empresarial clave que definirá el rumbo de un PGA Tour en plena reestructuración para plantar cara al LIV Golf.

Recién designado presidente del nuevo Comité de Competición Futura del PGA Tour, Woods tiene ante sí el difícil reto de diseñar un circuito más valioso para plantar cara a un rival financiado por el todopoderoso Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

La autoridad de Woods como símbolo de este deporte, así como su éxito empresarial, que le ha convertido en uno de los pocos deportistas en amasar una fortuna de más de 1.000 millones de dólares, lo avalan.

Menos torneos, mejor producto

El golfista está a la cabeza de un nuevo grupo de trabajo que busca mejorar un producto que ha perdido varios de sus principales activos, como Jon Rahm, Phil Mickelson o Dustin Johnson, entre otros, desde la creación del LIV golf en 2022.

La aparición inesperada de este circuito y la posterior fuga de talento obligaron al PGA Tour a reestructurarse empresarialmente, un proceso que comenzó con la creación de PGA Tour Enterprises, una nueva entidad comercial respaldada por una inversión de 1.500 millones de dólares del consorcio estadounidense Strategic Sports Group (SSG).

Este acuerdo convirtió a las estrellas del circuito en accionistas directos del negocio, siguiendo el modelo de 'propiedad del atleta' que el propio Woods ya ha puesto en práctica en algunos de sus negocios.

El objetivo para recuperar el interés de los aficionados pasa por una profunda reorganización del calendario. Dado que los eventos del próximo año ya fueron anunciados, se espera que el gran cambio ocurra en 2027.

"Estamos trabajando con todos nuestros socios para crear el mejor calendario y producto para entregar todo eso en el 2027", dijo Woods durante una rueda de prensa previa al Hero World Challenge, que se disputó a principios de diciembre en Bahamas.

Algunas ideas que se barajan son comenzar la temporada a partir de febrero, para evitar competir por la audiencia con la NFL, o reducir el número de eventos anuales -sin contar los 4 Majors- a una veintena, indicó en noviembre el golfista estadounidense Harris English.

En comparación, la temporada 2026 comenzará el 15 de enero en Hawái y contará con 38 eventos.

Jugador y empresario

En medio de esta reestructuración, el Woods deportista se mantiene en un segundo plano lastrado por las lesiones. El Abierto Británico de 2024, disputado en julio del año pasado, fue su última aparición en un torneo profesional.

El golfista encadenó intervenciones quirúrgicas desde esa fecha. Primero se sometió a una operación en su espalda en septiembre de 2024, tras lo que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en marzo y el pasado octubre se sometió a otra cirugía para reemplazar el disco lumbar.

Durante el Hero World Challenge, en el que no pudo participar, aseguró que su recuperación avanza más lenta de lo deseado y dijo que está "muy lejos" de saber cuál será futuro para 2026.

Este periodo de inactividad le ha proporcionado tiempo para centrarse en su faceta empresarial, que se encuentra bajo el paraguas de TGR Ventures: el centro de operaciones del imperio empresarial de Woods.

Las inversiones principales de esta empresa incluyen el diseño de campos de golf, la organización y promoción de torneos de este deporte o la gestión de otras inversiones como cadenas de restaurantes.

Woods también es cofundador junto al golfista Rory Mcllroy de TMRW Sports, un 'holding' empresarial valorado en alrededor de 500 millones de dólares que está detrás de la 'Technology Golf League', una nueva liga de golf por equipos que combina la acción en vivo con tecnología de simulación.

Uno de los últimos saltos empresariales de Woods ocurrió en enero de 2024, cuando rompió una vinculación de 27 años con Nike para lanzar su propia marca de ropa: Sun Day Red.

Creada al mes de su ruptura con Nike, quien durante décadas tuvo al golfista como uno de sus máximos exponentes, Sun Day Red lanzó su primera colección ese mismo mayo y supuso la transición del atleta patrocinado a propietario de su marca.