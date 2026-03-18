Unapec y Escuela Bauger celebran acto salud y fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Universidad APEC (Unapec) y la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger, celebraron el primer conversatorio titulado “La salud y el fútbol”, una iniciativa académica orientada a promover la formación integral de niños y jóvenes deportistas mediante el intercambio de conocimientos entre especialistas, entrenadores, padres y profesionales del ámbito deportivo. Esta propuesta surge de la Escuela de Fútbol Jorge R. Bauger, Inc., institución pionera en la enseñanza sistemática del fútbol en la República Dominicana.

El rector de la Universidad APEC, licenciado Erik Pérez Vega, destacó que esta iniciativa se alínea con la visión institucional de la academia de impulsar espacios de diálogo que integren el conocimiento, el deporte y el bienestar social. “El deporte tiene un enorme poder formativo. No solo fortalece el cuerpo, sino que también desarrolla valores esenciales como la disciplina.

Por su parte, Jorge Rolando Bauger, impulsor del conversatorio, explicó que el objetivo de este ciclo es dotar de herramientas y conocimientos a padres, madres, entrenadores, monitores y profesores de educación física. El presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, doctor Milton Pinedo, resaltó la importancia de integrar la ciencia y el deporte para garantizar el desarrollo saludable.

El doctor Luis Vergés, dijo que “el deporte tiene tres bases esenciales: valores, juego limpio y salud. Cuando estas no están equilibradas, el deporte pierde su esencia. Estoy seguro de que este evento trascenderá en el área de la salud deportiva en la República Dominicana”, afirmó.

Como parte del programa académico, la doctora Ximena Almánzar, cirujana ortopeda traumatóloga con especialidad en medicina deportiva, ofreció una conferencia sobre las lesiones más comunes en niños futbolistas, abordando temas relacionados con el sobre entrenamiento, la importancia del descanso, la hidratación adecuada y la alimentación balanceada.