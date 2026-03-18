¿Hizo su diligencia? Fernando Tatis Jr. anuncia colaboración con marca japonesa de té verde

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El Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr., anunció este martes que colaborará con la marca japonesa de té verde Ito EN.

La noticia la dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció a la empresa por acercarse a él.

“Gracias a Ito EN por contactarnos, aquí estamos. Es muy bueno. ¡Oishii! Me encanta Japón y el té verde”, comentó.

Esta colaboración recuerda un momento que se viralizó en las redes sociales durante el Clásico Mundial de Béisbol, cuando Juan Soto retiró una bebida japonesa de la mesa en una conferencia de prensa.

La acción provocó risas entre sus compañeros, incluyendo a Tatis Jr. y Vladdy Guerrero Jr., quienes intentaron disimularlo.

En otra ocasión, el propio Tatis Jr. tomó una de las botellas, posó ante las cámaras y aprovechó para invitar públicamente a la marca a que lo contactara.

La bebida en cuestión es Oi Ocha, un té verde embotellado muy popular en Japón y patrocinador del Clásico Mundial de Béisbol, producido por la empresa Ito En.

Según se promociona, es un té sin azúcar ni calorías, elaborado con hojas de té verde 100 % cultivadas en Japón y agua pura.