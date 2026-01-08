Se unen para impulsar el consumo saludable en comunidades de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Julio Rodríguez, el estelar jugador dominicano de Grandes Ligas y Manzanas Washington anunciaron una alianza orientada a promover hábitos de alimentación saludable, con especial énfasis en la niñez y en las comunidades del país.

La iniciativa tuvo una de sus primeras expresiones durante las actividades del Día de Reyes organizadas por la “Fundación No Limits”, celebradas en Loma de Cabrera, tierra natal del pelotero.

En este encuentro comunitario, Manzanas Washington compartió con familias y niños el mensaje “la vida es más fácil con manzanas”, acercando al público el sabor y los beneficios nutricionales de sus productos, en un ambiente festivo marcado por la solidaridad y el compromiso social.

La presencia de la marca en esta celebración refuerza su vínculo con acciones de impacto positivo y causas que promueven el bienestar colectivo.

Julio Rodríguez ha encontrado en Manzanas Washington un aliado estratégico para sus iniciativas filantrópicas en la República Dominicana, especialmente en su comunidad de origen.

Para la empresa, con raíces en los Estados Unidos, promover el consumo saludable y difundir los beneficios nutricionales de la manzana constituye un eje central de su compromiso social.

Manzanas Washington ofrece al consumidor dominicano una amplia variedad de manzanas, entre ellas Gala, Fuji, Granny Smith, Cosmic Crisp y Honeycrisp, reconocidas por sus colores, texturas y perfiles de sabor.

Todas comparten un alto valor nutricional: son una opción de snack saludable, una fuente de vitaminas A y C y de fibra, contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y apoyan la salud cardíaca y cognitiva. Además, destacan por su versatilidad, ya que pueden consumirse fácilmente en cualquier momento o incorporarse como ingrediente en múltiples platillos y postres.

Detrás de cada manzana existe un modelo agrícola de gran escala y profundo arraigo familiar.

En el estado de Washington, 70,800 hectáreas están destinadas al cultivo de manzanas, ubicadas entre los 152 y 914 metros sobre el nivel del mar.