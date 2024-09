Descarta ahorro de RD$25MM con las fusiones de ministerios como lo anunció el gobierno

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió que la reforma fiscal que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader tiene elementos comunes con la receta que dio el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia, que implementó el gobierno del expresidente Iván Duque en el año 2021.

Miguel Collado Di Franco recordó que el actual mandatario colombiano Gustavo Petro tuvo que hacer otra reforma en el año 2022 porque la de su antecesor no dio los resultados esperados y, en la actualidad está anunciando otra más para el 2025, lo que implica que en cuatro años se tendrán que aplicar tres reformas fiscales.

Collado Di Franco dijo que es preocupante, porque aunque no se saben los detales, pero si se conocen elementos que son comunes a esas reformas fiscal colombianas, las cuales son auspiciadas por el FMI como se hace constar en los documentos que ha emitido ese organismo financiero internacional.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el director ejecutivo del CREES dijo que el Fondo Monetario Internacional ha hecho sus recomendaciones de la reforma fiscal que se debe implementar en el país, en el documento que emitió el 24 de junio, y luego el 24 de julio, cuando dieron a conocer la comunicación del artículo IV, antes que se fuera la misión.

Insistió que hay elementos que podrían preocupar, más de lo que lo están haciendo, sin conocer los detalles de los sectores y el monto que serían grabados con dicha reforma.

“Hay unos elementos que son comunes a la receta que ha dado el FMI, por ejemplo en el caso de Colombia donde se implementó una reforma en el año 2021 con el expresidente Iván Duque, luego el presidente Gustavo Petro tuvo que hacer otra en el 2022 porque la del año anterior no dio resultados, reitero, con elementos comunes a lo que se ha hablado acá en República Dominicana, y ahora mismo, volviendo al caso de Colombia, el presidente Petro anuncia otra reforma para el año próximo, es decir, que del 2021 al 2025 habrían tres reformas”, recalcó.

El profesional de la economía censuró que en la propuesta de reforma fiscal que piensa implementar el gobierno haya habido falta de comunicación, planificación y programación, lo que ha provocado ciertas incertidumbres en los agentes económicos, a tal punto que muchos proyectos están detenidos en espera de lo que finalmente va a pasar.

“Lo de los RD$110,000 millones que el gobierno piensa recaudar sería 1.4% del Producto Interno Bruto para el 2025, pero se ha llegado hablar de 1.7% del PIB que son las aspiraciones de las recaudaciones en el primer año fiscal, eso tampoco está claro, porque, o nos quedamos con los RD$110,000 millones, o son más las aspiraciones”, cuestionó Miguel Collado.

El vicepresidente del CREES dijo que es bueno que la población tenga claro qué tipo de reforma es la que se va a hacer, porque se pueden tener dos tipos, una es, simplemente, para tratar de cuadrar los números, y otra que sea más profunda, que cambie los fundamentos de la economía, que haya potencial de más recaudación, pero con reducción de incentivos a la informalidad, la evasión, así como también a la penalización que existe en la actualidad al ahorro y la inversión.

“Por eso es que vemos que mucha parte de la discusión que ahora se da, es qué pasará con las exenciones, porque tu tienes un sistema tributario que aparentemente no va a reformar, para hacerlo más atractivo al contribuyente, y al inversionista, entonces se habla, ya metiéndonos en elementos que uno ha percibido de esta llamada reforma, que van a tocar las exenciones”, explicó.

Recalcó que se puede tratar de recaudar una cantidad de dinero, tanto nominal o como porcentaje del PIB, para aumentar la presión tributaria, o puede lograr eso mismo con una transformación del sistema tributario, “una verdadera reforma, le llamaría yo, porque reformar es perfeccionar, pero aquí es un eufemismo que se usa para no decir que se van a crear más impuestos o que se van a subir las tasas”.

Miguel Collado dice falta información reforma fiscal tiene sociedad en vilo, Presupuesto 2024 está incompleto

El economista Miguel collado Di Franco aclaró que el Presupuesto General del Estado 2025 que el gobierno sometió a las cámaras legislativas este fin de semana no es definitivo porque no contiene los ingresos y gastos de la reforma fiscal que debería comenzarse a implementar a partir de enero del año que viene, conjuntamente con la pieza presupuestal.

“Ese Presupuesto no fue elaborado tomando en cuenta los ingresos, obviamente, porque todavía no se ha anunciado ni se ha aprobado la reforma fiscal, incluso le podría faltar una parte al gasto, cuando se tenga la certeza del resultado de dicha reforma, le introducirían la parte adicional que piensan gastar”, explicó el vicepresidente del CREES.

Insistió que no vale la pena hacer análisis sobre ese Presupuesto por cuanto “le faltarían esos dos elementos, el de los ingresos, y el gasto adicional que provendría de los ingresos que esperan recaudar, a partir de esa llamada reforma tributaria”.

“Aquí ha faltado, y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad, una buena comunicación, porque desde antes de las elecciones se había dicho que vendría una reforma, por qué si ya han pasado cuatro meses después de las elecciones de mayo, hemos dilatado tanto en hablar claramente qué es lo que se piensa hacer”, criticó Miguel Collado.

Dijo que “no solo es en la parte tributaria, o en los ahorros de gastos que se han anunciado por eficiencia, sino debió haberse planteado todo el conjunto, decir, esto es lo que pensamos hacer, queremos dejar un legado, las transformaciones, y aprovechar las experiencias, porque las últimas reformas exitosas que tuvimos fueron en los años 90, donde teníamos crisis política y económica”.

Aseguró que, como no estamos en crisis, esta es la oportunidad de hacer el conjunto de las reformas, porque el país es bien visto por los inversionistas, con una economía en crecimiento, y cuenta con paz y estabilidad democrática, es decir, hay paz social.

“Entiendo que se ha esperado mucho, se ha ido dando a cuenta gota, anuncio, tras anuncio, de algunas de las modificaciones, a veces sin muchos detalles, entonces, falta esa comunicación que es muy importante, tiene a la sociedad en mucha expectativa, digo que la tiene en vilo, hay inversiones que podría no estarse haciendo, pero ya falta poco, ya entendemos que en los próximos días se anunciará los detalles, independientemente de que la pasada semana el ministro de Hacienda dio unas pinceladas de, más o menos, cómo sería la reforma”, advirtió collado Di Franco.

Insistió que, “en conclusión, falta de comunicación comunicación, se ha esperado mucho tiempo, y entiendo que ya se debía haber tenido antes, y tener una idea de cómo sería el Presupuesto del año próximo, no presentarlo solamente por cumplir con el cronograma y el mandato que exige tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de Presupuesto”.

Descarta ahorro de RD$25MM con las fusiones de ministerios como lo anunció el gobierno

El director ejecutivo del Centro regional de Estrategia Económicas Sostenibles Miguel Collado Di Franco aclaró que el gobierno no tendría ningún ahorro con la fusión de varias instituciones, y pidió a las autoridades explicar cuáles son los procesos que se van a eliminar para determinar lo que se va a economizar.

“Deberían de ponerse en una tabla cuáles son los procesos que se van a eliminar, es decir por hacer fusiones, obviamente, tu va a tener redundancia, o sea, por ahí va a tener una economía, en qué va a consistir esa economía en términos de gastos administrativos, qué se van a economizar por concepto de nómina, porque si va a ser eficiente, no va a hacer lo mismo con más personal, eso no sería eficiencia, entonces debería disponer de parte del personal”, sugirió.

Miguel Collado dice que con la fusión de instituciones deberían sobrar algunos activos que se podrían vender, establecer cuánto va a obtener por ese concepto, pero ya se ha dicho que van a ahorrar RD$25,000 millones.

“Ahora, aquí hay que aclarar algo, RD$25,000 millones sería una economía, pero no un ahorro, porque inmediatamente se anunció que serían gastados en salud, educación, seguridad, y en infraestructuras, entonces, al contribuyente no le va a quedar un ahorro, lo que se hará es traspasar esa cifra que se están gastando en un lugar, pasarían a ser gastado de otra forma”, aclaró.

Explicó que cuando se ven las instituciones que van a ser fusionadas y suma, faltando tres de las más pequeñas porque no se han podido obtener los datos, dan RD$37,000 millones, sumándolas a todas, más de RD$8,000 millones de esos son de nóminas, de los RD$28,000 millones que quedan hay que sacar más de RD$14,000 al Mescyt que están destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de dos mil millones para los becarios, la suma hace más de RDS17,000 millones, y el presupuesto de ese ministerio son RD$20,000 millones, pero hay dos mil millones que son para la nómina de esa institución, quedarán algo más de RD$1000 millones.

“Entonces, por el Mescyt no vemos esa economía, haciendo análisis de esos números, a menos que se esté pensando que en el 2023 no se ejecutaron RD$23,000 millones del 4% y ahora lo va a ejecutar, entonces no es un ahorro, es que va a gastar esos recursos no gastados por el Ministerio de Educación, para cubrir los compromisos que tiene el Ministerio de Educación superior, Ciencia y Tecnología”, detalló el reconocido economista.

Sobre las fusiones anunciadas por el gobierno el director ejecutivo del CREES dijo que esa institución está de acuerdo en que las mismas sean implementadas.