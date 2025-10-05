Desgarrador ataque de Rusia a Ucrania deja al menos 5 muertos, heridos y múltiples daños

Al menos cinco civiles murieron después de que Rusia lanzara drones, misiles y bombas aéreas guiadas contra Ucrania durante la noche del domingo, en un importante ataque nocturno que, según las autoridades, tenía como objetivo la infraestructura civil.

Moscú envió más de 50 misiles balísticos y alrededor de 500 drones a nueve regiones de Ucrania, dijo el domingo por la mañana el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Cuatro personas, incluido un joven de 15 años, murieron en un ataque combinado con drones y misiles en Leópolis, según funcionarios regionales y el servicio de emergencia de Ucrania. La histórica ciudad occidental a menudo se ve como un refugio de los combates y la destrucción más al este. Al menos seis personas más sufrieron heridas, según un comunicado de la fuerza policial de Ucrania.

Autos quemados y edificios dañados tras el ataque. Foto AP

La huelga dejó a dos distritos sin electricidad y el transporte público suspendidos durante unas horas el domingo temprano, informó el alcalde Andriy Sadovyi. Agregó que un complejo comercial en las afueras de Lviv se incendió después del ataque, describiéndolo como una instalación civil no vinculada al esfuerzo bélico de Ucrania.

Una persona también resultó herida en la región de Ivano-Frankivsk, al sur de Lviv, según la gobernadora local Svitlana Onyshchuk.

En la ciudad sureña de Zaporizhzhia, un ataque aéreo nocturno mató a una mujer civil e hirió a otras nueve personas, incluida una niña de 16 años, informó el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas.

Fedorov dijo que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó sin electricidad a unos 73.000 hogares en Zaporizhzhia y sus alrededores.

Residentes sacan sus pertenencias de sus casas destruidas. Foto AP.

Por otra parte, seis personas, incluido un niño, resultaron heridas en Sloviansk, una ciudad clave en la región oriental de Donetsk que permanece bajo control ucraniano, después de que una bomba aérea guiada rusa se estrellara contra un bloque de apartamentos, informaron el domingo los fiscales regionales. Dijeron que los ataques aéreos rusos del sábado por la noche dañaron más de dos docenas de edificios residenciales en Sloviansk, así como automóviles, tiendas y una cafetería.

Zelenskyy reiteró el domingo su llamado a los socios occidentales de Kiev para que envíen defensas aéreas adicionales para combatir el «terror aéreo» de Rusia.

«Hoy, los rusos volvieron a atacar nuestra infraestructura, todo lo que garantiza que las personas puedan vivir una vida normal. Necesitamos más protección, una rápida implementación de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para que este terror aéreo no tenga sentido», dijo en una publicación de Telegram.

Foto vía AP

Ucrania ha llevado a cabo durante meses sus propios ataques de largo alcance contra Rusia, muchos de los cuales han tenido como objetivo la infraestructura petrolera de Moscú y han contribuido a la persistente escasez de combustible.

Por su parte, el Kremlin ha intensificado los ataques a la red eléctrica de Ucrania antes del invierno, como en años anteriores desde la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022. Kiev lo llama un intento de convertir el frío en un arma al negar a los civiles calefacción, luz y agua corriente.

Moscú también ha intensificado los ataques aéreos contra la red ferroviaria de Ucrania, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi todos los días durante los últimos dos meses. Drones rusos atacaron el sábado una estación de tren en la ciudad norteña de Shostka, matando a una persona e hiriendo a docenas.