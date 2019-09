Destacan el impacto de Capacítate para el empleo

Claro habilitó en el país, junto con la fundación Carlos Slim, el proyecto “Capacítate para el empleo” en el año 2015, una plataforma digital que brinda a los dominicanos la posibilidad de certificar sus competencias para obtener un mejor trabajo.

Gerty Valerio, directora de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de Claro, informó que próximamente la plataforma educativa se anclará al Ministerio de Trabajo, para que los usuarios tengan más oportunidades de entrar al mundo laboral.

Valerio explicó además que continuamente se agregan nuevos oficios de acuerdo a las tendencias en el mercado laboral y a las demandas de los propios usuarios.

“La oferta está disponible las 24 horas, sin límite de tiempo y sin requisitos especiales. Los usuarios pueden tomar las clases a la hora que deseen, ellos mismos se evalúan e imprimen su certificado”.

La ejecutiva de la telefónica asegura que para tomar los entrenamientos solo se requiere ingresar a capacitateparaelempleo.org desde cualquier dispositivo fijo o móvil, seleccionar el tipo de curso que desea y recibirán adiestramiento a través de microclases en video, ejercicios y pruebas para el desarrollo individual de competencias.

Plan de estudios. Entre los cursos disponibles se encuentran: Asistente web, Cajero de restaurante, Carpintero, Introducción a cajero de banco, Mesero, Plomero, Representante telefónico, Técnico en informática, Técnico en redes de datos, Vendedor de piso y Vendedor por catálogo, Mecánico automotriz, Corte y confección, Reparador de celulares, Jardinero, Pintor, Reparador de aire acondicionado, entre otros, mientras que los que buscan reforzar conocimiento, pueden escoger entre el menú de diplomados en tecnología disponibles, entre los que los más demandados son aquellos relacionados al campo de tecnología como: Técnico en desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, Big data y Sistemas informáticos.

“En el 2018 realizamos la primera graduación de diplomados, donde 322 estudiantes de los casi 1000 que completaron los diplomados recibieron certificados avalados por la Secretaría de Educación Pública de México”, resaltó Valerio.

En tanto que Laura Peiter, gerente de Sustentabilidad de Claro, destaca que este programa de enseñanza está enfocado a la eliminación de las barreras al acceso a la educación y la capacitación en República Dominicana, poniendo al alcance de las manos de los usuarios contenidos educativos y herramientas para su desarrollo, que antes les resultaban inaccesibles.

“El 85 % del trabajo que existirá en 2030 aún no existe hoy, dice un estudio del Institute for the Future y los cursos tecnológicos disponibles en este programa son precisamente para formar ese tipo de recursos humanos que se va a necesitar”, asegura Peiter.

Resaltó además que actualmente el programa Capacítate para el Empleo cuenta con más de 1.2 millones de inscripciones a cursos y más 350 000 personas inscritas. “La República Dominicana es el segundo de la región con mayor uso de la plataforma, solo por debajo de México”.

LA CIFRA

220

La plataforma.Cuenta en la actualidad con más de 220 cursos en línea, desarrollados con tecnología de vanguardia y avanzados métodos de capacitación. Continuamente se agregaran nuevos oficios, cursos y diplomados que se configuran a partir de las mejores prácticas de la industria y los estándares de calidad más altos, con conocimientos y experiencia proporcionados por empresas y organizaciones líderes en cada sector.

LAS CLAVES

1. Tecnología al frente

Según las estadísticas de la Fundación Carlos Slim, los sectores con mayor demanda son: tecnología, con un 41 %; servicio al cliente, con 19 %, y comercio, con 7 %, respectivamente. a estos le siguen construcción, profesionalización, administración y finanzas y moda y belleza.

2. Desarrolladores

Detrás del diseño de estos cursos se encuentra un gran equipo de especialistas que ha elaborado los contenidos en colaboración con prestigiosas empresas internacionales como American Express, Google, Facebook, Cisco, Nestlé, Ferrari, Uber…