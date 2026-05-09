Menor muere ahogado en hoyo donde reparan tubería en el sector La Grúa, SDE

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Un menor de 12 años murió luego de caer en una excavación en el sector La Grúa, en Santo Domingo Este, donde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) realiza trabajos de reparación de una avería en una tubería de 67 pulgadas del Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad).

El fallecido era respondía a nombre de Elenso Jáquez, de 12 años. En un comunicado enviado al periódico Hoy, la Caasd explicó que dicha avería fue provocada por la intervención de un camión perforador, operado por un contratista vinculado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, lo que ocasionó daños significativos en una tubería de 67 pulgadas de diámetro.

"Debido a la magnitud de la ruptura, fue necesario realizar una corrección provisional para restablecer el servicio de manera inmediata, mientras se gestionaba la pieza especializada requerida para su reparación definitiva", dijo a entidad a este diario.

"En ese sentido, comunicamos que la pieza ya ha sido recibida y actualmente nuestros equipos técnicos trabajan de manera intensiva para corregir la avería de forma definitiva, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema", añadió la Caasd.

En esa tesitura, la entidad reiteró que, al momento de la intervención, el área se encontraba debidamente señalizada y con un cerco de seguridad colocado para evitar el acceso de personas ajenas a los trabajos. "No obstante, este lamentable hecho nos compromete a reforzar aún más las medidas preventivas en todas nuestras operaciones", dijo.

"La Caasd reitera su solidaridad con los familiares del menor y reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la correcta ejecución de sus trabajos", concluyó.