Todo lo que debes saber antes de los Premios Platino 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Premios Platino 2026 ya están en marcha en la Riviera Maya, México, con una edición histórica que culminará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret. La gala reunirá a producciones de 14 países y contará con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, transmitida en vivo por TNT y HBO Max para toda Latinoamérica.

Fecha y lugar:

La ceremonia principal se celebrará el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, Riviera Maya, México, a las 22:00 horas (hora local). En República Dominicana podrá verse a las 23:00 horas por Telesistema.

Premios Platino 2026

Transmisión:

La gala será transmitida en vivo por TNT y HBO Max en toda Latinoamérica, con un pre-show desde la alfombra roja a las 21:00 horas, conducido por Axel Kuschevatzky y Gaby Cam.

Novedades de esta edición:

La XIII edición de los Premios Platino introdujo por primera vez una Ceremonia de Apertura el 7 de mayo, donde se entregaron 21 galardones técnicos y de reparto. Entre los primeros ganadores figuran Álvaro Cervantes por Sorda, Camila Plaate por Belén, y César Troncoso y Andrea Pietra por El Eternauta.

Premio Platino de Honor:

El actor argentino Guillermo Francella recibirá el Platino de Honor 2026, uniéndose a figuras como Antonio Banderas, Benicio del Toro y Ricardo Darín. Francella también compite en esta edición por Mejor Interpretación Masculina en la película Homo Argentum.

Producciones destacadas:

El Eternauta (Argentina) y Anatomía de un instante (España) fueron reconocidas en la ceremonia inaugural con múltiples premios técnicos.

Belén, dirigida por Dolores Fonzi, recibió el Premio Platino al Cine y Educación en Valores por su enfoque en los derechos reproductivos de las mujeres.

La película brasileña El agente secreto y la producción Sirât destacaron en categorías técnicas como música, fotografía y efectos especiales.