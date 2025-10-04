Día del Agrónomo: Sánchez Roa pide sueldo mínimo de RD$120 mil

Adriano Sánchez Roa, titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lanzó un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que reconozca la labor vital de los agrónomos mediante un sueldo mínimo de RD$120,000, pensiones justas y condiciones laborales adecuadas.

Una nota de prensa señala que Roa, quien fuera Administrador del Banco Agrícola, destacó que la demanda no es un simple pedido de aumento, sino una inversión crítica en la seguridad alimentaria y la productividad nacional.

Argumentó que la caída de la seguridad alimentaria y los crecientes retos de producción no pueden enfrentarse con la actual precariedad laboral.

Dijo en el texto que además del aumento salarial, debe garantizársele condiciones de trabajo adecuadas.