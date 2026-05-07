Más de 300 oferentes participarán en la primera subasta pública de 2026 del INCABIDE

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El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) anunció que un total de 345 participantes formalizaron su inscripción para la Primera Subasta Pública de 2026, superando ampliamente las expectativas institucionales.

Con este registro masivo de oferentes concluye la primera etapa del proceso, la cual cerró formalmente el pasado viernes 1 de mayo. Tras validar el estricto cumplimiento de la Ley 60-23, la entidad se declaró lista para la jornada de adjudicación que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo.

El Director Ejecutivo del INCABIDE, Lic. Manuel Oviedo Estrada, resaltó que el éxito de esta convocatoria es un indicador clave de la modernización institucional y de la transparencia que rige la administración de activos en el país.

"Este cierre de inscripciones trasciende el simple trámite administrativo; es una muestra de la eficiencia con la que el INCABIDE transforma bienes recuperados en recursos que retornan a la sociedad de manera positiva. Haber superado nuestra meta de inscritos confirma la creciente confianza ciudadana en los procesos de enajenación del Estado", afirmó Oviedo Estrada.

Los ciudadanos y entidades debidamente validados están convocados para el acto de subasta en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El evento iniciará a las 8:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo, bajo rigurosos protocolos de seguridad.

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia se transmitirá la subasta en vivo vía streaming a través de las plataformas digitales oficiales de la institución, permitiendo que la ciudadanía sea testigo del desarrollo de la puja en tiempo real.

Con esta iniciativa, el INCABIDE reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, garantizando que cada etapa de la administración de bienes bajo su custodia sea pública, participativa y verificable.