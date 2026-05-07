El cambio que tuvo Shuupamela al convertirse a Cristo

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La influencer Pamela Sandoval, conocida como Shuupamela, se ha visto en los últimos meses compartiendo imágenes de su transformación de contenido y nuevo look en las redes sociales tras convertirse a Cristo.

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. ROMANOS 1:16”, posteó junto a un video donde habla de un versículo bíblico.

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores un proceso espiritual que ha transformado sus vidas, sus valores y la forma en que se proyectan ante el público.

Este nuevo capítulo marca no solo un cambio personal, sino también una posible evolución en su contenido y proyectos.