Director SNS ve país avanza en diagnóstico tuberculosis

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aseguró que existen avances alcanzados por la República Dominicana en el fortalecimiento del diagnóstico oportuno y tratamiento de la tuberculosis.

Al participar en la quinta edición del Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas (Epistheme-2025), que se desarrolló bajo el tema: “Avances en investigación y diagnóstico oportuno de la Tuberculosis”, organizado por la Fundación Two Oceans, el doctor Lama explicó que, aunque la tuberculosis es una enfermedad antigua, sigue representa un desafío para la salud pública.

“Es una enfermedad vieja, muy conocida, pero que todavía afecta a una importante cantidad de población en nuestro país y otros países vulnerables”, aseguro el funcionario.

La situación

En la actualidad se detectan entre 40 y 43 casos que por cada 100,000 habitantes, una incidencia todavía bastante alta y que si se revisa, los números, se ha incrementado en los últimos años, no porque haya más enfermedad sino porque ha mejorado la capacidad de hacer el diagnóstico, indicó.

Leer: Gobierno anuncia adquisición de terrenos del Hotel Santo Domingo para hacer centro de convenciones

Tratamientos

Lama precisó que los avances se deben a la implementación de pruebas moleculares, ampliación de la red diagnóstica y capacitación del personal. Esto ha permitido detectar más casos e iniciar tratamientos de manera más oportuna y reducir la mortalidad por esta enfermedad. El encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Participó Yoany Arias, directora de Laboratorios Clínicos e Imágenes Médicas del SNS, analizó importancia de tener 35 equipos especializados.