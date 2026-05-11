Qué es la sanidad vegetal y por qué afecta tu comida diaria

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Las Naciones Unidas proclamaron el 12 de mayo como el Día Internacional de la Sanidad Vegetal con el objetivo de concienciar a nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar a poner fin al hambre, reducir la pobreza, proteger la biodiversidad y el medio ambiente, e impulsar el desarrollo económico.

Este día constituye además uno de los principales legados del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020.

Así lo da a conocer el portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Indicaron además que el 98 % del oxígeno que respiramos es producido por las plantas, y de ellas proviene también el 80 % de los alimentos que consumimos.

Sin embargo, cada año se pierde hasta un 40 % de los cultivos a causa de plagas y enfermedades, lo que compromete seriamente los esfuerzos por garantizar la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada para todos.

¿Qué puede hacer la ciudadanía?



-No transporte plantas, hortalizas, frutas, tubérculos, semillas ni tierra durante sus viajes, ya que pueden albergar plagas y enfermedades no visibles.

-Sea prudente al comprar plantas y productos vegetales en línea. Verifique siempre el origen y si el producto requiere un certificado fitosanitario antes del envío.

I-nforme de cualquier sospecha de plagas o enfermedades vegetales a su organización nacional de protección fitosanitaria.