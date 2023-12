Doctora narra le colocaron burundanga en una plaza comercial

Una odontóloga colgó un video en su cuenta de Instagram donde denunció que le colocaron la droga escopolamina o burundanga en una plaza comercial, logrando dejarla sin conocimiento y viéndose obligada a solicitar ayuda.

«Este fin de semana mientras me dirigía a un mall a llevar a mi hija a un cumpleaños, di la espalda recostándome de uno de los balcones que están en los mall, y me soplaron el polvo conocido como burundanga. Con el primer mareo me di cuenta que ya me habían puesto eso y perdí la noción de mí», narró la odontóloga Mayelin De León en su cuenta de Instagram.

De León explicó que pudo salir de la situación debido a que fue ayudada por los padres de una amiga de su hija, quienes la acompañaron hasta la llegada de su esposo y posteriormente fue llevada a emergencia donde le colocaron suero y la sometieron a un proceso de desintoxicación.

Otros ciudadanos también han denunciado en redes sociales que desaprensivos hacen uso de la droga escopolamina con la finalidad de despojar a otros de sus pertenencias.

También podría leer: La ONU preocupada por el auge del consumo drogas