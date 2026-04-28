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Reglamento

Unos 2,500 accidentes ocurren en sector construcción cada año

Cada sector tiene sus riesgos, pero el sector construcción en el país está en el “top”, a pesar de los esfuerzos y las normas.

El país tiene el Reglamento 522-06.

El país tiene el Reglamento 522-06.

Kelvin Pascual
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Kelvin Pascual

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En la República Dominicana ocurren unos 2,500 accidentes laborales cada año en el sector construcción, debido a la falta del cumplimiento del Reglamento 522, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la construcción es uno de los sectores donde más accidente ocurren, no solo en el país, sino también a nivel mundial.

Así lo señaló ayer el representante regional de la Oficina de la Regional Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), Nilton Freitas, quien precisó que es un problema que se debe abordar de manera tripartita.

“Es un desafío para todos los dominicanos y todo el país. También hay muchas muertes por enfermedades relacionadas con el sector. Esto tiene un impacto social y económico para las familias”, dijo.

Indicó que cada sector tiene sus riesgos, pero que el sector construcción en el país está en el “top”, a pesar de los esfuerzos, las normas y las acciones de los sindicatos.

Insistió que una alianza tripartita es lo ideal para hacer frente a este desafío.

Precisó que organismos internacionales se han encargado de promover normas y recomendaciones técnicas para hacer frente a este desafío y disminuir los accidentes en la construcción.

En varias ocasiones el ministro de Trabajo, Eddy Olivares ha advertido que el decreto 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene que ser actualizado a los nuevos tiempos, sobre todo porque la inteligencia artificial y la digitalización están transformando profundamente la manera en que se concibe y se gestiona el trabajo en el mundo.

Sobre el autor
Kelvin Pascual

Kelvin Pascual

Egresado de la UniversidadRey Juan Carlos, España, del máster Periodismo Económico y de la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con diplomados en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
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