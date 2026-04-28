¿Qué está pasando en San Juan?

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Diversos sectores sociales del municipio de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan, han realizado múltiples actividades en rechazo al proyecto de explotación minera que impulsa una empresa en la zona de Los Romero.

La más reciente fue una huelga general de 24 horas, efectuada este lunes, durante la cual los manifestantes marcharon por distintas vías, quemaron neumáticos y bloquearon calles en varios puntos de la ciudad.

La jornada también incluyó la suspensión de la docencia en los centros educativos públicos. En tanto, las oficinas públicas permanecieron abiertas, aunque con muy poca afluencia de personas.

“San Juan ha dicho no... Lo único que queremos es que nos saquen el problema de la Loma Los Romeros y de la Cordillera Central”, manifestó uno de los organizadores de la manifestación.

Asimismo, los protestantes afirmaron que su mayor riqueza no es el oro, sino el agua, y advirtieron que la minería en la región atenta contra la salud de la población, por lo que aseguran que no están dispuestos a permitirla.

Manifestantes contra el proyecto Romero

“Sabemos que la minería, en todos los lugares donde se realiza este tipo de actividad, daña la salud, y no estamos dispuestos a que nuestra población padezca las enfermedades que son consecuencia de esta actividad”, sostuvo una representante del sector salud en San Juan.

Los manifestantes hicieron un llamado al Gobierno a que se pronuncie de manera oficial sobre sus demandas y que ponga fin, de una vez por todas, a la problemática.

¿Qué dice la empresa?

Sin embargo, la empresa a cargo del Proyecto Romero aseguró que este busca desarrollar en la provincia San Juan es un modelo de minería diferente, responsable, moderno y de bajo impacto, y que, aunque la evaluación complementaria solicitada por ambientalistas no es requerida por la ley, la minera respalda la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el suroeste del país.

El CEO de la empresa canadiense de exploración y que cuenta con la participación de inversionistas dominicanos, afirmó que la EAE fortalece la transparencia.

Declaró que, ante sus principios de protección del agua, participación de la sociedad y desarrollo de una minería responsable, GoldQuest Mining está en la disposición de que sea realizada la EAE.

En rueda de prensa, en un hotel de Santo Domingo el pasado domingo, ejecutivos de la minera dijeron que aceptan que la evaluación “cuente con el acompañamiento de los sectores ambientales, académicos y sociales, con la finalidad de que cualquier decisión que sea adoptada sea de manera consensuada, con rigor técnico y sustentada en evidencia científica y hechos verificables, en beneficio del desarrollo sostenible de la región y del país”.

Proyecto RomeroFuente externa

Señalaron que este tipo de evaluación contribuye a elevar la discusión hacia un plano más técnico y basado en datos, fortaleciendo la confianza en los procesos y la legitimidad de las decisiones públicas en torno al Proyecto Romero.

Expresaron que las inquietudes, preocupaciones y movilizaciones surgidas en torno al Proyecto Romero las consideran naturales y legítimas, “cuando se trata de temas tan sensibles como el agua y el medio ambiente”.

Ejecutivo crea Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan

En otro orden, el presidente Luis Abinader emitió este lunes los decretos 236-26 y 285-26, con el propósito de dar continuidad a las acciones para el desarrollo integral en los ámbitos económico y social de los residentes y comunidades de la provincia San Juan.

Tras haberse creado el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan) en 2022, en los nuevos decretos se dispone la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección del mismo, y se designa a su director ejecutivo, cargo que será desempeñado por el señor Carlos Alessandry Roa Howley.

Se recuerda que el Plan San Juan tiene como propósito fundamental transformar la economía de la región, promoviendo su desarrollo sostenible y maximizando el uso de sus recursos.

La Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan queda integrada por el Obispo de la Diócesis de San Juan, quien lo presidirá; el Ministerio Administrativo de la Presidencia; el Ministerio de Agricultura; el Banco Agrícola de la República Dominicana; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos; el Instituto del Tabaco y la Junta Agroempresarial Dominicana.

Presidente Luis Abinader

Asimismo, por la Gobernación Provincial; un representante de la Asociación de Desarrollo de la Provincia de San Juan; un representante de la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de San Juan; un representante de la Asociación de Ganaderos; un represente de la Asociación de Productores de Tabaco; el alcalde del Municipio Cabecera, más un representante elegido entre los demás municipios; la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) y el director ejecutivo del Plan San Juan, quien fungirá como secretario, con voz; pero sin voto.

Funciones del Plan San Juan

La Comisión del Plan San Juan asume la responsabilidad de liderar la transformación económica regional mediante la aprobación estratégica de proyectos de infraestructura y acuerdos interinstitucionales, asegurando siempre el cumplimiento de las normativas de contrataciones públicas. Su labor se centra en diversificar la matriz productiva y coordinar la ejecución de obras críticas, tales como sistemas de riego, centros de acopio y naves en zonas francas, fundamentales para el sostén de la actividad económica local.

Asimismo, este órgano actúa como un articulador entre los sectores público y privado para facilitar encadenamientos que generen empleo y fortalezcan el capital humano regional. A través de la canalización de capital semilla y asistencia técnica, la Comisión apoya directamente a emprendimientos y pequeños productores, fomentando su integración en cooperativas y clústeres. Finalmente, su gestión se consolida mediante la promoción de alianzas comerciales estratégicas y la rendición periódica de informes de avance ante la Presidencia de la República.

Dirección Ejecutiva

Mientras, la Dirección Ejecutiva de la comisión del Plan San Juan tendrá como responsabilidad realizar las coordinaciones técnicas de lugar a fin de que los proyectos aprobados por la comisión del Plan San Juan se ejecuten dentro del cronograma acordado; administrar los fondos asignados a la ejecución de las acciones y actividades aprobadas por la comisión del Plan San Juan; coordinar la formulación de políticas derivadas de la comisión del Plan San Juan, así como la definición y ejecución de las iniciativas, programas y proyectos que se consideren necesarios para alcanzar los resultados esperados.

De igual forma, deberá coordinar la asistencia técnica, financiamiento, manejo post cosecha y comercialización que se ejecutarán en cada una de las fincas intervenidas; realizar y mantener un registro georreferenciado de cada una de las unidades productivas intervenidas; supervisar la ejecución y cumplimiento de las tareas planificadas en el marco del Plan y mantener registros contables de los gastos realizados en el marco del Plan.

Finalmente, debe además contratar las personas físicas y jurídicas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones y las tareas que les sean encomendadas, conforme a lo estipulado por las leyes correspondientes; supervisar el buen uso de los equipos de transporte y maquinarias de trabajo asignadas a la ejecución del Plan y rendir informes trimestrales a la comisión del Plan San Juan sobre el avance en su implementación.