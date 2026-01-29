Más de 2,600 oferentes participan en licitaciones del almuerzo escolar del INABIE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que un total de 2,644 oferentes presentaron propuestas para participar en los procesos de licitación pública nacional que lleva a cabo, para la contratación del servicio de almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida.

Estos procesos están dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y buscan garantizar la distribución de almuerzo en los centros educativos públicos durante los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

El plazo para la recepción de propuestas cerró ayer miércoles 28 de enero de 2026, a las 3 de la tarde, de forma digital a través del portal transaccional.

En ese sentido, el INABIE recordó que la apertura de las ofertas técnicas (Sobre A) para los 34 procesos de licitación se realizará del 2 al 18 de febrero de 2026, según la provincia correspondiente, a partir de las 9:00 de la mañana.

Las aperturas serán transmitidas en vivo a través del canal youtube y la cuenta oficial de Facebook del INABIE, como parte de su política de transparencia, puntualizó la entidad.

El INABIE reiteró su total compromiso con desarrollar los procesos en estricto apego a la ley de compras y contrataciones públicas y garantizar la participación justa entre todos los participantes, así como el bienestar de los estudiantes del sistema público educativo, la cual es su principal misión.

Fechas de apertura de ofertas técnicas



El calendario iniciará el lunes 2 de febrero con las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Al día siguiente, martes 3 de febrero, será el turno de Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Hermanas Mirabal.

El miércoles 4 de febrero se abrirán las ofertas de María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y La Vega. La siguiente semana, el lunes 9 de febrero, corresponde a Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Pedernales e Independencia, mientras que el martes 10 se apertura Bahoruco, Barahona, Elías Piña y San Juan.

El miércoles 11 de febrero será el turno de Azua, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal. Posteriormente, el lunes 16 de febrero se abrirán las ofertas de La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor, y el martes 17 de San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo Este. Finalmente, el miércoles 18 de febrero cerrará el calendario con la apertura de las propuestas de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

Todos los detalles de los procesos están disponibles a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP): www.portaltransaccional.gob.do.