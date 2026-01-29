Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Conflicto familiar

La fuerte confesión de Ankelsy Valerio, señalada como la responsable de matar a su hermana en SFM

Agregó que está muy avergonzada con su familia, y que decidió entregarse en La Vega, porque teme donde se cometió el hecho.

"No era a ella se puso de escudo", fueron las primeras palabras reveladas por Ankelsy Valerio, señalada como la responsable de la muerte de su hermana en San Francisco de Macorís.

De su lado la vocera de la Policía Nacional en la demarcación, Lucía Cruz Polanco, quien indicó que la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

