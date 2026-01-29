Inabie firma acuerdo para fortalecer salud escolar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) formalizaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de medir y fortalecer el impacto de los programas de alimentación y salud escolar, como parte de los esfuerzos por mejorar el bienestar estudiantil y la calidad educativa en el sistema público preuniversitario.El convenio fue firmado por los directores ejecutivos de ambas instituciones: Adolfo Pérez, del INABIE y Jesús Antonio Andújar Avilés, del Ideice, quienes expresaron la voluntad de trabajar de manera conjunta en la evaluación de programas sociales orientados a la población estudiantil.

Mediante este acuerdo, las entidades se comprometieron a desarrollar evaluaciones de impacto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Programa de Salud Escolar y otras iniciativas ejecutadas por el INABIE, con el objetivo de analizar su efectividad, eficiencia y oportunidades de mejora, a partir de datos confiables y evidencia científica. El director del INABIE destacó que esta alianza representa un paso significativo para fortalecer la gestión institucional y garantizar que los programas que ejecuta la entidad generen resultados medibles.