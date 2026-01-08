El 2025 fue complejo para desarrollo viviendas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las últimas estadísticas del sector de la construcción evidencian un desempeño negativo. El alto déficit habitacional, el aumento de los costos de producción —y, por tanto, de las viviendas— junto con las elevadas tasas de interés, configuran un escenario complejo para el desarrollo habitacional en el país.

Así lo advierte la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), que insta a que estos problemas sean atendidos mediante una mayor inversión del presupuesto nacional en incentivos para la adquisición y alquiler de viviendas, así como con una atención prioritaria a la gestión eficiente de la permisología.

En el período enero-septiembre de 2025, el sector construcción registró una caída de 2.0%, luego de haber crecido 3.7% en iguales meses de 2024. Este comportamiento obedece fundamentalmente a un contexto externo de incertidumbre y a tasas de interés reales que se mantienen relativamente elevadas. Esto se refleja en la postergación o ejecución más gradual de proyectos por parte del sector privado, así como en una menor demanda de viviendas.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) demuestra que entre enero y junio de 2025 el sector cayó 2.3%, aunque logró recuperarse en julio, cuando registró un crecimiento de 3.8%.

Las cifras del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) reflejan una menor cantidad de permisos o licencias de construcción aprobadas. En 2024 se otorgaron 1,531 permisos, mientras que en 2025 se aprobaron 1,401, evidenciando la falta de dinamismo en la actividad constructiva.

Acoprovi indica que el déficit habitacional asciende a 1,464,995 viviendas, de las cuales 1,073,372 corresponden a déficit cualitativo, es decir, viviendas con deterioro estructural o carentes de servicios básicos, y 391,623 a déficit cuantitativo, que se refiere a viviendas que deben construirse para garantizar que todas las familias tengan acceso a una casa digna. Estos datos se sustentan en el Plan Decenal de Vivienda 2022-2032 del MIVHED y en mediciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Destacan que este déficit representa alrededor del 33% del total de viviendas del país, según estimaciones basadas en datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

Suben costos

Además los costos de construcción continúan en aumento. El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) se incrementó en 77.8 puntos, lo que representa un alza acumulada de 48.18% desde la pandemia del Covid-19. En febrero de 2020, este indicador se situaba en 161.48 puntos, mientras que a octubre de 2025 alcanzó los 239.28 puntos.

Entre enero y octubre de 2025, el ICDV acumuló una variación aproximada de 5.09%, tomando como referencia diciembre de 2024.