Activos banca superan los RS$4.19 billones

Los activos del sistema financiero dominicano experimentaron un crecimiento interanual de 9.3% al 30 de noviembre de 2025, para ubicarse en RD$4.19 billones, de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos, el principal activo de los bancos, que incluye todos los préstamos otorgados, experimentó una expansión de 9.2% en relación con el año anterior. Esto implica un aumento de RD$200.6 mil millones, totalizando RD$2.38 billones al cierre de noviembre pasado.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron 11.4% durante 2025, para alcanzar los RD$3.22 billones. Estos datos evidencian que tanto el ahorro como los préstamos continúan creciendo a un ritmo porcentual cercano a los dos dígitos.

Al cierre de noviembre, el nivel de capital del sistema financiero medido por el patrimonio neto registró un incremento de 10.2%, equivalente a RD$47,438 millones, en tanto que el patrimonio neto ascendió a RD$511,443 millones. Esto refleja mejoras de la capacidad de absorción de pérdidas inesperadas de las entidades de intermediación financiera, así como una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Indicadores de riesgos

Durante los primeros 11 meses de 2025, la tasa de morosidad continuó registrando niveles reducidos, ubicándose en 1.93%, estabilizándose en niveles cercanos al promedio de los últimos 15 años (2.0%).

La morosidad estresada, un indicador más ácido utilizado por la Superintendencia de Bancos, se ubicó en 7.73% al cierre de noviembre de 2025, incrementándose en 0.7 punto porcentual en términos interanuales.

El indicador de cobertura de provisiones de la cartera de créditos ascendió a 162.4%, reflejando un nivel apropiado ante posibles eventos de pérdidas por créditos vencidos. Este se encuentra 62.4 puntos porcentuales por encima del mínimo requerido de 100%.