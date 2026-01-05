Chávez resume los sorprendentes cambios Abinader

Creado: Actualizado:

El veterano periodista Luis José Chávez publicó el pasado fin de semana, a propósito del cambio de año, un resumen de ejecutoria fundamentales materializadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, que mejoran sustancialmente la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano.

Por tratarse de un trascendente aporte al reconocimiento de las políticas de buena gobernanza del gobierno central, y con la debida autorización del autor me complace reproducir el artículo de Chávez, difundido originalmente en la sección Ágora, de Diario Libre:

Luis Abinader y la impredecible revolución social que está cambiando a República Dominicana

Por Luis José Chávez

A diferencia de otras administraciones, los avances en desarrollo humano e inclusión social alcanzados en la actual gestión, tienen que ver con una estrategia transversal orientada a diversificar el desarrollo económico y social sin dejar a nadie atrás

El informe 2025 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sitúa a la República Dominicana como el segundo país de la región con menor desigualdad social, solo detrás de Uruguay, revirtiendo la tendencia que presentó este mismo organismo en su informe publicado en el 2019, que reflejaba un incremento de la desigualdad entre el 2016 y el 2018, pesar de un crecimiento promedio anual del PIB superior al 5 % en los dos períodos del presidente Danilo Medina.

Este dato podría sorprender a muchos si se analiza solo a partir de las medidas aplicadas por la gestión del Presidente Luis Abinader para fortalecer los programas de subsidios sociales canalizados a través de Supérate, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y los Comedores Económicos, que con el mismo presupuesto que producía 22,000 raciones diarias en el 2020 pasó a producir 110,000, hasta llegar a 180,000 raciones diarias en el 2025, pasando de 36 a 159 comedores en cinco años.

Mediante acciones articuladas, estas y otras entidades estatales han contribuido a reducir la subalimentación de 8.7 en el 2019 a 3.6 % en el 2025, y la pobreza monetaria de 25.8 a 18.9 % en el mismo período, el nivel más bajo en toda la historia del país.

En cuanto a la pobreza rural la República Dominicana ha logrado pasar de 38.5 % en 2012 a 14.5 % en 2024. Mientras el PIB per cápita creció en un 34.16 % al pasar de 8,603 dólares en el 2019 a 11,541 dólares en el 2024.

El impacto también se refleja en mejores indicadores en el área de la salud, donde en cinco años la esperanza de vida subió de 73.5 a 75.1 años, la mortalidad infantil se redujo de 20.9 a 15.9 por cada 1,000 nacidos vivos y los embarazos en adolescentes bajaron de 74.4 % a 67.9 %.

A diferencia de otras administraciones, los avances en desarrollo humano e inclusión social alcanzados en la actual gestión, tienen que ver con una estrategia transversal orientada a diversificar el desarrollo económico y social sin dejar a nadie atrás, mejorando la calidad del gasto público y realizando obras de infraestructura y de servicios en toda la geografía nacional, incluyendo la estratégica región fronteriza, desde Pedernales hasta Montecristi, donde la inversión pública y el desarrollo económico, en alianza con el sector privado, han alcanzado niveles sin precedentes.

Pero también a través de políticas públicas muy puntuales para impactar los principales factores que inciden en la pobreza y la inequidad social, que ha sido desde siempre la principal promesa de los gobernantes, candidatos y políticos dominicanos de cualquier signo ideológico o partidario.

Veamos los datos y las políticas públicas que han hecho posible este proceso de transformación

Modificando el mapa de la pobreza, una apunte necesario. En el año 2014 el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo publicó un informe general sobre el Mapa de la Pobreza, donde se identificaban las principales variables de la pobreza multidimensional y las necesidades básicas no satisfechas en todo el país.

Según el informe suscrito por el ministro Temístocles Montás, Las primeras 10 provincias con mayores niveles de pobreza eran Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia, El Seibo, Monte Plata, Barahona, Azua, San Juan de la Maguana y Hato Mayor. Siete de las provincias correspondían a la Región Sur, dos a la Región Este y una al Noroeste.

El informe confirmaba lo que todo el país conocía, ya que históricamente las grandes inversiones públicas habían estado concentradas en los principales polos de desarrollo económico, encabezados por Santo Domingo y Santiago, con impacto limitado en los territorios más cercanos.

Revirtiendo esta tendencia histórica, el presidente Abinader dio un giro radical a esa política con los nuevos proyectos de desarrollo integral de Pedernales y el Suroeste; los programas de desarrollo portuario, turístico y energético de Montecristi y el Noroeste; el nuevo polo turístico de Punta Bergantín, en Puerto Plata, y el gran desarrollo turístico de Miches, provincia de El Seibo, donde ya se han inaugurado, en alianza con el sector privado, 5 nuevos hoteles de alto estándar, que están generando más de 5,000 empleos directos, indirectos e inducidos.

En toda la región Sur ya se ha registrado en 5 años la mayor inversión en obras de infraestructura y de servicios para el desarrollo, comparada con cualquier período similar desde la fundación de la República, considerando, además, la terminación de la Presa de Monte Grande, la construcción de nuevas extensiones universitarias en Azua, Bohechío, Elias Piña, Baní, Bahoruco, Pedernales, y una amplia red de acueductos, hospitales y carreteras en todo el Sur, incluyendo varias con más de 40 años de espera, con mención especial para la carretera de Postrer Río guayabal y los Bolos, y la carretera El Cercado juan santiago y hondo valle.

Las provincias de Hato Mayor y el Seibo, las únicas de la Región Este incluidas en el Mapa de la Pobreza, el impacto de la actual gestión de gobierno ha marcado una diferencia con inversiones y obras de tanta trascendencia como la Ciudad Universitaria de Hato Mayor, la remodelación del Estadio Paso Cibao, el Polideportivo y varias hidráulicas habilitadas por el INDRHI en el municipio cabecera, la reconstrucción de la carretera Hato Mayor-Sabana de La Mar, el hotel escuela Villa Suiza de INFOTEP, el polideportivo Silvano Quezada en Sabana de La Mar, el nuevo puerto turístico y pesquero de Sabana de La Mar, el muelle de Las Cañitas: y los nuevos muelles turísticos y pesqueros de La Yeguada y Miches, junto con el complejo deportivo de la Gina y el tan esperado acueducto de Miches, clave para sustentar el desarrollo turístico que ya vive esa demarcación de El Seibo, en cuyo municipio cabecera también se construyeron un campo de Futbol y las carreteras que comunican con el Cruce de Pavón y La Candelaria, Bejucal. Magarín

En el caso de Monte Plata, ubicada en la Región Sureste, en los últimos cinco años se han entregado 85 obras que han impactado la calidad de vida en los municipios de Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Yamasá y Peralvillo, según lo describe detalladamente el portal de la Gobernación de Monte Plata.(A cinco años de gestión, gobierno presenta importantes inversiones en obras en Monte Plata : Gobernación de Monte Plata)

Justicia Salarial: A partir del 2020, en medio de las urgencias y secuelas generadas por la Pandemia del Covid y el cierre de la economía, el Gobierno del presidente Abinader hizo posible, mediante acuerdo con los empresarios y trabajadores, la aplicación de 44 aumentos y ajustes salariales aprobados por el Comité Nacional de Salario, incluyendo 9 resoluciones pendientes desde la gestión anterior.

Como resultado, el salario mínimo del sector privado no sectorizado creció un 60.8 % en términos nominales y un 24.8 % en términos reales desde el inicio de su gestión. En el 2013 el presidente de turno se quejó públicamente por los salarios de miseria que percibían los trabajadores dominicanos pero no pasó de ahí. (Danilo Medina critica salarios de miseria se pagan en el país - Diario Libre)

Programa de Transporte Escolar Gratuito (TRAE), que beneficia directamente a más de un millón 800 mil personas pobres y de clase media. Se trata de un aporte de alto impacto en la educación pública, en la economía familiar y en la seguridad de los estudiantes.

El TRAE opera en doble tanda en el Distrito Nacional y en las 31 provincias del país. ha representado un alivio económico sin precedentes para miles de familias dominicanas, al generar en sus primeros tres años de operación más de RD$12,000 millones de pesos en ahorros para las familias beneficiadas y permitir que padres y madres puedan aprovechar mejor su jornada laboral con fines productivos.

Plan Nacional de titulación, coordinado por La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT). Este programa liderado por el propio presidente de la República y apoyado por diversas instituciones del Estado le ha cambiado la vida a más de 145 mil familias, al ofrecer a los nuevos propietarios la seguridad jurídica para evitar desalojos, mejorar el valor de los inmuebles, facilitar el acceso al crédito formal, emprender negocios, reconstruir viviendas y traspasar las propiedades, creando las condiciones para abordar y revertir el ancestral problema de la marginalidad urbana alimentado por las construcciones ilegales.

Plan Nacional de Muelles Pesqueros y Turísticos. Con 18 muelles finalizados y seis en ejecución, esta iniciativa está transformando la realidad económica y social de las comunidades asentadas en los mil 576 kilómetros de costas del País, incluyendo las islas y cayos adyacentes.

El programa ejecutado por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) con el apoyo de los Ministerios de Turismo y de Obras Públicas, ha tenido el efecto de triplicar la producción de pesca de captura, al pasar de 16,066 toneladas métricas en el 2019 a 69,224 en el 2024. Estas obras de alto interés social, se agregan a los nuevos complejos portuarios de Taino Bay, Cabo Rojo, Manzanillo y Barahona.

Más y mejores viviendas para la gente. A pesar de todas las circunstancias adversas que enfrentó en su primer período de cuatro años, el presidente Abinader impulsó el más importante programa asumido desde el Estado para reducir el histórico déficit habitacional del país.

A través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), se entregaron 20,000 viviendas de bajo costo y se intervinieron otras 51,000 con mejoras significativas; mientras que a través de los programas "Mi Vivienda" y "Plan Dominicana se Reconstruye" y con una inversión de 40,000 millones de pesos, se beneficiaron 35 mil familias con viviendas nuevas y otras 202,000 con mejoras en sus hogares.

Expansión histórica de la educación técnico profesional. Una respuesta al viejo y persistente reclamo de preparar a nuestros jóvenes para el trabajo productivo y aprovechar las nuevas oportunidades de la industria 4.0. Aquí los datos: entre agosto del 2020 y agosto del 2025, INFOTEP evolucionó de 9 a 62 centros de capacitación a nivel nacional. En ese período desarrolló 219,483 acciones formativas, capacitando a 3 millones 613 mil 98 participantes en todo el territorio nacional.

De ellos, 13,475 egresaron de carreras técnicas, 1,718 se formaron bajo el modelo de Formación Dual, y 5,742 validaron ocupaciones, mientras 5 mil 395 trabajadores fueron certificados bajo normas de competencia laboral.

La participación femenina alcanzó un nivel destacado, con un millón 998,713 mujeres egresadas, cifra que supera 1,614,385 hombres participantes.

Más educación técnico profesional. Complementado la extraordinaria labor de INFOTEP, el nuevo Programa 14-24 para jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS) ya está presente en 139 comunidades; el ITLA, ha pasado de dos a 11 locales, más dos en fase de habilitación.

Mientras que los Centros Técnicos Comunitarios (CTC) se han extendido a 114 puntos del país. En cuanto a los politécnicos del Ministerio de Educación, aunque no hay información actualizada, el propio presidente Abinader planteó al inicio de su gestión la conversión de liceos a politécnicos como uno de los ejes transversales de un nuevo modelo de educación, para formar a los bachilleres con las competencias técnicas y laborales para ingresar al mercado de trabajo.

Hasta agosto del 2024 el Ministerio de Educación contaba con 368 centros de educación técnico profesional, algunos de los cuales entraron en funcionamiento en el año escolar 2024-2025.

La Educación universitaria al alcance de todos. Con 24 centros de educación superior habilitados en los últimos cinco años a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), se trata de la mayor expansión de la cobertura universitaria del país desde la fundación de la Universidad Primada de Santo Domingo en el 1538.

Los nuevos centros de la UASD corresponden a los municipios de Baní, Azua, Hato Mayor, Neiba y Cotuí, con la categoría de Ciudades Universitarias, además de otras dos extensiones del mismo rango en ejecución en Santiago Rodríguez y Santo Domingo Este.

Otros centros universitarios corresponden a Elías Piña, Pedernales, Independencia, San José de Ocoa, El Seibo, Moca, Hermanas Mirabal, Montecristi, Jarabacoa, Monte Plata, Yamasá, Villa Mella, La Guáyiga, Santo Domingo Oeste en en proceso el nuevo centro de la UASD en San Cristóbal.

Desde el 23 de febrero del 2024 también opera la extensión del Instituto Superior de Agricultura (ISA), en Bohechío, con capacidad para albergar 400 estudiantes con comida y dormida.

Impacto potenciador del Turismo. Se trata del mayor generador de empleos a nivel nacional y socio clave de los principales sectores productivos del país; y sobre todo, del Fisco y la Balanza de Pago.

Según ASONAHORES, 155,000 millones del fisco provienen anualmente del Turismo, un sector que ya en el 2019 representaba un mercado de 43 mil millones de pesos anuales para el sector agropecuario, según Osmar Benítez.

Desde entonces la llegada de visitantes ha crecido en un 52 %, de acuerdo a los datos más recientes del Ministerio de Turismo. Justo en este contexto el Turismo se ha convertido en la principal palanca de la nueva política de descentralización del gasto público a nivel nacional, con inversiones y proyectos estratégicos en Miches, Pedernales, Montecristi, Punta Bergantín, Santiago y María Trinidad Sánchez, entre otros destinos turísticos no tradicionales.

Agua potable y saneamiento: En los últimos cinco años 2020-2025, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha invertido más de 30,000 millones de pesos en obras que impactan en la calidad de vida de casi tres millones de personas.

En este período el INAPA ha colocado un total de 2,469 kilómetros de tuberías, mil 773 kilómetros correspondientes a agua potable y 696 kilómetros a saneamiento ambiental, incluyendo el impactante proyecto de recuperación de Arroyo Gurabo y parte del Rio Yaque del Norte en santiago.

En total se han entregado 43 sistemas de agua potable y 13 de tratamiento de aguas residuales. Por su parte, la Corporación de Acueducto de Santo Domingo (CAASD) ha sido responsable de llevar el agua potable a 70 comunidades del Gran Santo Domingo y del saneamiento de 42 kilómetros de cañada y su conversión en parque para uso de la gente, incluyendo el majestuoso Cristo Park, una obra de alto impacto urbanístico y ambiental equivalente al proyecto Arroyo Gurabo en Santiago.

Avances en el sistema de salud: Un logro fundamental ha sido la incorporación de 2.51 millones de nuevos afiliados al Seguro Nacional de Salud, dando cumplimiento al postergado principio de universalidad establecido por la Ley 87-01.

En infraestructura hospitalaria se han construido, remozado y equipado 90 hospitales, 625 centros de primer nivel y 272 centros con equipos médicos avanzados, además de cinco hospitales traumatológicos en operación y tres próximos a inaugurarse. Un dato a destacar es la terminación de la Ciudad Sanitaria, iniciada en el 2013 y dejada a medio talle en el 2020.

En tan solo cinco años, el Programa de Medicamentos de Alto Costo ha triplicado el número de pacientes activos, duplicado su presupuesto, y ampliado su catálogo terapéutico a más de 100 moléculas innovadoras, al tiempo de incorporar 14 unidades diagnósticas de patología cardíaca en la red pública que antes no existían y que ahora permiten hacer diagnósticos prenatales, postnatales. Y por primera vez la red pública también cuenta con unidades materno-fetal.

Fondo de Cohesión territorial: Mediante este programa coordinado con la Liga Municipal Dominicana, se están realizando obras donde más se necesitan en apoyo a los gobiernos locales de los 50 municipios y distritos municipales más pobres del país para cambiar la vida de su gente.

Este fondo, cuyo Comité Interinstitucional está encabezado por el Ministerio de Hacienda y Economía, está cofinanciando 121 pequeños proyectos en los 50 territorios beneficiados con pequeñas obras públicas e iniciativas económicas que han sido identificadas por las comunidades y sus autoridades como de alta rentabilidad social, como la construcción de aceras y contenes, funerarias y cementerios, mataderos, mercados, parques, y proyectos económicos comunitarios y de protección del medioambiente.

Crecimiento económico con equidad: El balance de estos logros en la lucha contra la pobreza no habría sido posible solo con buenas intenciones. El crecimiento económico impulsado por el presidente Abinader ha sido un factor clave. Por ejemplo, en el ámbito económico y productivo, el PIB per cápita creció un 34.16%, pasando de 8,603 en 2019 a 11,541 en el 2024.

La inversión extranjera directa alcanzó un récord de 4,500 millones de dólares y las exportaciones totales superaron los 12,900 millones de dólares. Mientras que el turismo creció un 52 % y las zonas francas generaron 197,455 empleos directos, el 55 % ocupados por mujeres.

En agropecuaria, la producción de pollo creció 44.1 %, la de huevos 38.1 % y la de leche 28 %, mientras las exportaciones de huevo aumentaron 553%.

Entre el 2021 y 2024 se crearon 154,000 empleos formales, con una tasa de ocupación femenina que subió de 47.78 % a 49.45 %. El salario mínimo real del sector privado no sectorizado aumentó un 20.6 % en dólares desde 2020, y en pesos pasó de RD 6,035 en 2012 a RD 19,450 en 2024. (2 de enero 2026).