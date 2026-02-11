Activos BPD en 2025 : RD$929,748 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano informó que en 2025 alcanzó excelentes resultados en sus principales indicadores, lo que le permitió consolidar su estrategia de crecimiento y canalizar recursos financieros para atender las necesidades de los sectores económicos y de la población en general.

La entidad financiera se enfocó en actividades productivas, comerciales y emprendedoras, al tiempo que profundizó su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país.

Durante un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación y líderes de opinión pública, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, presentó los resultados preliminares de la entidad al cierre de 2025, reafirmando el liderazgo del banco como la principal entidad financiera de capital privado del país.

“Estos resultados están basados en el esfuerzo de un equipo comprometido, robustas plataformas tecnológicas y operativas, y en la innovación constante, pero no menos importante están respaldados por el apoyo y confianza recibidos de nuestros clientes, accionistas y relacionados”, expresó.

Resaltó que el Banco Popular al cierre de 2025 sus activos totales alcanzaron RD$929,748 millones, un incremento de 9.4% respecto al año previo. En los últimos cinco años, el Popular ha duplicado el tamaño de sus activos.

La cartera de préstamos neta ascendió a RD$579,145 millones, para un crecimiento de RD$42,134 millones. Este aumento fue impulsado principalmente por el incremento de la cartera comercial en RD$38,700 millones, un 11.6% más, seguida por la hipotecaria en RD$6,367 millones, un 8.4%.

Los depósitos totales sumaron RD$702,933 millones, con un incremento de RD$57,200 millones para un 8.9% más respecto al 2024, impulsados por el aumento de todos los productos. Al cierre del 2025, el Popular reportó utilidades netas por RD$29,737 millones, luego de descontar RD$8,085 millones correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta.

Paniagua resaltó que el Popular logró mantener una de las tasas de morosidad más bajas del sistema, situándose en 1.55%, por debajo del promedio de la banca múltiple.