Reafirma propósito con desarrollo RD

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, AFP Popular formó parte de los espacios de diálogo e intercambio desarrollados durante este encuentro internacional, vinculados al análisis del entorno económico y al sistema previsional dominicano.

La delegación de la entidad estuvo encabezada por Luis J. Jiménez, vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular, junto a Ana Idalia Grullón, Manuel Pozo y José Mármol, miembros del Consejo de Administración, quienes compartieron con representantes de los sectores público y privado.

La participación de la institución en FITUR 2026 se enmarca dentro de su presencia en espacios internacionales, donde se abordan temas relacionados con el desarrollo económico y los retos del sistema previsional en un contexto global.