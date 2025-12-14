Cómo administrar tu doble sueldo y evitar el efecto enero

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Durante el mes de diciembre, la economía dominicana recibe un significativo impulso gracias a la percepción de un ingreso extraordinario por parte de los trabajadores, conocido formalmente como la regalía pascual o, en la jerga popular dominicana, el "doble sueldo".

Este dinero, establecido por ley, es uno de los pagos más esperados del calendario. De hecho, la gran mayoría de las personas planifican durante el año completo, en qué gastarlo.

Periodista de Hoy Digital, al preguntar a diversas personas en qué gastarían su "doble sueldo", la mayor parte manifestaron que este dinero extra lo utilizarían en pagos de deudas, mientras que otros dicen que lo tomarían para remodelación de sus hogares.

"Mi doble ya está gastado antes de tiempo; con eso yo voy a resolver varios problemas que tengo, ya que uno se siente más tranquilo pagando las deudas", expresó Carlos Elias.

Santa de la Cruz manifestó que espera con ansias este ingreso, ya que invertiría en la remodelación de su hogar, como pinturas, mobiliarios, entre otros.

¿Cómo influye la regalía pascual en la economía dominicana?

Como se ha dicho anteriormente la regalia pascual es un pago extra que se deposita antes del 2o de diciembre en la República Dominicana, que equivale a un salario mensual completo adicional, calculado sumando todo lo ganado en el año y dividiendo entre 12.

En una entrevista realizada a la economista Nicole Rodríguez, mejor conocida en las redes sociales como "finanzasconNicole", explicó a Hoy Digital que el doble sueldo impulsa el consumo de corto plazo. Las familias aumentan su capacidad de compra y esto dinamiza sectores como comercio, supermercados, electrodomésticos y retail navideño.

Ese movimiento de liquidez mejora momentáneamente las ventas minoristas, incrementa la rotación de inventarios y fortalece la caja de los negocios. Esto quiere decir que para el país, se traduce en mayor actividad económica estacional.

Sin embargo, al ser un ingreso extraordinario y concentrado en un solo mes, los efectos se diluyen rápido si no existe planificación financiera.

Cómo evitar quedarte sin dinero para el mes de enero

Al llegar el nuevo año, el mes de enero se torna una eternidad, ya que se derrocha o se administran de manera incorrecta los ingresos del mes de diciembre.

Rodríguez sugirió tres movimientos tácticos para poder administrar tu dinero y llegar a enero a salvo.

1- Primero asignar un porcentaje fijo del doble sueldo al ahorro antes de gastar.

2- Segundo anticipar gastos del primer trimestre como seguros, matrícula, compromisos del hogar y reducir la presión de efectivo en enero.

3- Tercero consumir con intención definiendo previamente un monto máximo para regalos, cenas y salidas. Esto protege tu liquidez y evita caer en el ciclo de endeudamiento post fiestas.

"La libertad financiera empieza en momentos como este. El doble sueldo puede ser consumo fugaz o construcción de futuro. Tú decides el camino", declaró la economista.