Brisita Navideña: guía completa sobre el bono, requisitos y entrega

La entrega de la Brisita Navideña, el bono de RD$1,500 que el Gobierno otorga cada diciembre para aliviar la carga de la cena de Nochebuena, inició este 4 de diciembre con un esquema mixto que busca agilizar la distribución y ampliar la cobertura.

Aquí te explicamos cómo se reparte, quién califica y qué debes hacer para acceder al beneficio.

¿Cómo se está entregando el bono este año?

En 2025 se distribuirán 2.6 millones de tarjetas, mediante un mecanismo híbrido:

1. Vía digital – Programa Supérate

Supérate está depositando RD$1,500 de manera electrónica.

Esto beneficia a 1 millón 400 mil familias adicionales al subsidio mensual de RD$1,650 que ya reciben.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, lo definió como “el doble sueldo de Supérate”.

2. Tarjetas físicas – Gabinete de Política Social

Se entregarán 1 millón 200 mil tarjetas físicas del mismo monto.

Este subsidio se distribuye entre personas que no son beneficiarias de Supérate, a través de las distintas agencias de ayuda social del Gobierno.

Este bono puede ser consumido en colmados, almacenes y supermercados, ampliando las opciones para los hogares.

¿Quiénes califican?

Reyes aclaró que no todo el mundo podrá activar una tarjeta, sino únicamente quienes cumplan los criterios establecidos por el Siuben, entre ellos: