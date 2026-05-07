Adoexpo: la logística y competitividad son el centro del crecimiento exportador

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Las exportaciones nacionales continúan mostrando señales de fortaleza al superar los US$3,773 millones durante el primer trimestre de 2026, afirmó el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Karel Castillo, al destacar el dinamismo y la capacidad de adaptación de ese sector.

Castillo ofreció estas declaraciones durante el almuerzo-conferencia de Adoexpo titulado “Aduanas como motor de competitividad exportadora”, que tuvo como disertante al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, en el Hotel Intercontinental Santo Domingo.

El presidente de Adoexpo señaló que este desempeño refleja no sólo un crecimiento sostenido de las exportaciones, sino también una mayor diversificación de la oferta dominicana en los mercados internacionales.

Durante su intervención, el presidente de Adoexpo advirtió que, en el contexto actual, el gran desafío no reside únicamente en producir más o mejor, sino en garantizar procesos logísticos eficientes y competitivos.

“La logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad, los tiempos, la digitalización y la trazabilidad inciden directamente en la capacidad de cumplir con los compromisos internacionales”, expresó.

Vista parcial de los asistentes al almuerzo-conferencia de Adoexpo.

Como parte de una nueva iniciativa de Adoexpo orientada a destacar las historias detrás de las exportaciones dominicanas, el encuentro contó además con la participación de Carlos Lantigua, de Cartonera HUED y miembro de Adoexpo, quien compartió la trayectoria y evolución de la empresa, sus desafíos y aprendizajes que han marcado su crecimiento en el sector exportador.

Asimismo, Castillo valoró la disposición del director general de Aduanas de trabajar de manera articulada con el sector exportador desde el inicio de su gestión, destacando la importancia de continuar fortaleciendo la facilitación del comercio y la eficiencia de los procesos.

“Al final del día, todos estamos del mismo lado: el de un país que se conecta, genera oportunidades y demuestra que el trabajo conjunto nos permite llegar más lejos”, afirmó.

El evento concluyó con la conferencia central de Nelson Arroyo, quien presentó los principales lineamientos de su gestión para consolidar a la Dirección General de Aduanas como un eje clave para la competitividad y el desarrollo económico del país.