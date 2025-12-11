Advierte sanciones por no cumplir con la facturación electrónica

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras advirtió que serán sancionados aquellos contribuyentes que aún no han iniciado los pasos para la adopción de la Facturación Electrónica conforme al plazo establecido según el tamaño de la empresas de conformidad con lo establecido en la Ley 32-23.

Sobre las sanciones aplicables, el director recordó que “todo está establecido en la misma ley, estamos hablando de multas pecuniarias, económicas, que están también establecidas y que son salarios mínimos”. No obstante, subrayó que la consecuencia más importante para quienes no entren al sistema es que “no podrán facturar, entonces deben hacerlo a tiempo”.

Explicó que el primer grupo obligados a implementar el sistema de facturación electrónica fueron los 633 Grandes Contribuyentes Nacionales y ya todos cumplen.

Pero del segundo grupo, compuesto por 13,086 contribuyentes clasificados como grandes locales y medianos, algunos no han cumplido y su plazo venció el pasado mes de noviembre.

De acuerdo con la ley el resto de los contribuyentes (Pequeños, Micro y no clasificados) dispone de 36 meses para adecuarse a esta modalidad de facturación, contados a partir del 15 de mayo del 2023.

Valdez sostuvo que la factura electrónica es un instrumento clave para enfrentar la informalidad.

“Facturación electrónica es un medio excelente para el tema de la informalidad porque si usted tiene una empresa y Patricia tiene otra y usted le trata de venderle a Patricia y está informal, no va a poder hacerlo”, expreso.

Ofreció estos detalles durante una conferencia sobre Facturación Electrónica, en la que participaron 150 instituciones del Estado, como parte de los esfuerzos del gobierno para que todas sus dependencias se acojan a esta modalidad facturación, conforme a lo establecido en la Ley núm. 32-23.

El evento, que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación de Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI). Valdez Veras, quien destacó el impacto de la Facturación Electrónica para mejorar la trazabilidad fiscal y reducir los niveles de evasión e informalidad en las operaciones comerciales.

Recordó que, en esa línea, la DGII y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta ordena que las facturas derivadas de los procedimientos de contratación pública sean emitidas de manera electrónica para los fines de pago. Por tanto, llamó a las instituciones del Estado a cumplir con la Ley de Facturación Electrónica, la cual -aseguró- es una de la más moderna de la región.

“Reiteramos que todas las instituciones del Estado deben incorporarse a la Facturación Electrónica; de lo contrario, no podrán realizar ningún tipo de transacción con sus proveedores. Una vez cumplidos los plazos establecidos, ningún proveedor que no esté facturando de manera electrónica no podrá emitir comprobantes fiscales”, enfatizó el funcionario.

Valdez Veras igualmente resaltó el cumplimiento de la ley de parte de los contribuyentes que han estado adoptando la Facturación Electrónica e instó a aquellos a cumplir con la normativa para poder facturar entre empresas y con las instituciones del Estado.

En la conferencia expusieron Yassely Carolina Diloné Santos, gerente de Control de Impuestos del Banreservas, Dolores Martínez, analista de Impuesto, de la Procuraduría General de la República Dominicana, Milagro Oliveros y Leandro Turbi, ambos coordinadores comerciales The Factory HKA Dominicana, proveedor de Servicios de Facturación Electrónica Autorizado.