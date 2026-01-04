EE. UU. ataca
Operativo para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela habría dejado unas 40 personas fallecidas, según el New York Times
Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.
Washington, 3 ene (EFE).- Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.
