Por cierre del espacio aéreo tras ataques en Venezuela, cancelan 18 vuelos en el AILA

EE. UU. ataca

Operativo para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela habría dejado unas 40 personas fallecidas, según el New York Times

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

AME1751. CARACAS (VENEZUELA), 03/01/2026.- Fotografía que muestra un vehículo militar incinerado luego de ser impactado en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota este sábado, en Caracas (Venezuela). Fuego y algunos daños en el vallado de La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos. EFE/ Miguel GutierrezEFE

Washington, 3 ene (EFE).- Unas 40 personas habrían muerto durante el ataque del sábado en Venezuela de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

