Amazon invertirá al menos 5.000 millones más en Anthropic

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Nueva York. Amazon anunció este lunes que invertirá al menos 5.000 millones de dólares más en Anthropic mediante un acuerdo de inteligencia artificial (IA) por el que la segunda empresa se compromete a gastar 100.000 millones en Amazon Web Services en la próxima década.

En un comunicado, Amazon explicó que ya ha invertido 8.000 millones en Anthropic, la empresa creadora del modelo Claude, pero hoy invertirá 5.000 millones más y planea sumar hasta 20.000 millones adicionales "en el futuro, vinculados a ciertos hitos comerciales".

Anthropic indicó en una nota propia que el nuevo acuerdo profundiza su alianza y asegura "hasta 5 gigavatios (gw) de capacidad para entrenar y desplegar Claude" utilizando los chips para IA desarrollados por Amazon, llamados Trainium, y los procesadores Graviton.

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, destacó que sus chips tienen una gran demanda porque ofrecen alto rendimiento a bajo coste, y se congratuló de que Anthropic se haya comprometido a usar su chip para usar sus modelos a largo plazo.

El gigante del comercio electrónico prevé unos ingentes gastos en capital relacionados con la IA este año y en febrero anunció una inyección histórica de 50.000 millones para OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, en medio de una creciente tendencia a los acuerdos circulares en el sector.

Por su parte, Anthropic, que fue creada por antiguos empleados de OpenAI, ha lanzado recientemente una nueva versión avanzada de Claude, Mythos, restringida solo a grandes empresas por su riesgo para la seguridad global, así como Opus 4.7, para público y empresas en general.

Con la nueva inversión de Amazon, que puede sumar hasta 25.000 millones, la empresa de IA refuerza su financiación cuando se espera que salga a bolsa a finales de este año con una valoración en rondas privadas en torno a 800.000 millones de dólares, según medios especializados.

Anthropic, además, está en el punto del mira del Gobierno de Estados Unidos, que catalogó sus tecnologías como un riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro al negarse a aceptar todas las condiciones de un contrato con el Departamento de Defensa.