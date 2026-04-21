Noche intensa en la NBA: resultados y jugadas que dieron de qué hablar

Publicado por HoyAP Creado: Actualizado:

La NBA vivió una intensa jornada marcada por grandes actuaciones y finales, en una noche donde figuras como Anthony Edwards, Donovan Mitchell y CJ McCollum fueron determinantes para sus equipos.

Timberwolves remontan ante los Nuggets

Una gran desventaja inicial en Denver no inmutó a los Minnesota Timberwolves, quienes remontaron 19 puntos para vencer 119-114 a los Nuggets y empatar la serie de primera ronda.

Anthony Edwards lideró con 30 puntos y Julius Randle aportó 24.

Los Nuggets llegaron a tener ventaja de 44-25, pero Minnesota reaccionó y revirtió el marcador en el segundo periodo.

En el cierre, Randle encestó dos tiros libres y Donte DiVincenzo selló la remontada con una volcada.

Cavaliers se apoyan en su trío estelar

El trío de Donovan Mitchell, James Harden y Evan Mobley fue clave en la victoria de los Cleveland Cavaliers 115-105 sobre los Raptors, para colocar la serie 2-0.

Mitchell anotó 30 puntos, Harden sumó 28 con impacto defensivo y Mobley aportó 25 puntos y ocho rebotes.

Cleveland forzó 22 pérdidas de balón de Toronto, la mayor cantidad de la temporada para ese equipo.

Hawks sorprenden a los Knicks

CJ McCollum anotó 32 puntos para liderar la remontada de los Atlanta Hawks, que vencieron 107-106 a los New York Knicks e igualaron la serie.

Atlanta estuvo abajo durante toda la segunda mitad y perdía por 12 puntos al final del tercer cuarto, pero reaccionó en los minutos finales.

Los Knicks tuvieron la oportunidad de ganar en la última jugada, pero fallaron el tiro decisivo.