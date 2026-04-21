Caso Jet Set: cinco datos clave de su última audiencia

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio este lunes continuidad al juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por la muerte de 236 personas y 180 lesionados tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril del 2025.

Pero, ¿qué pasó durante el conocimiento de la audiencia? A continuación, te compartimos cinco datos clave del caso que debes conocer.

Juez escucha conclusiones y rechaza reproducir testimonio de testigo

Durante casi ocho horas, el juez Raymundo Mejía Zorrilla escuchó las conclusiones de abogados y parientes de las víctimas. Además, decidió rechazar la petición de reproducir el testimonio del testigo Gregory Adames, al considerar que la audiencia preliminar no es el escenario para someter interrogatorios y contrainterrogatorios, por lo que advirtió a las partes abstenerse de ese recurso extemporáneo.

Mejía Zorrilla recordó que la audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, en el que el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a un acusado a juicio.

Otra calificación

El caso dio ayer un nuevo giro con la presentación de una querella particular por parte de la familia de Johanna Elizabeth Rodríguez, que solicita al tribunal variar la calificación jurídica a homicidio voluntario contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López, en contraposición a la petición del Ministerio Público.

Según el abogado Juan Tomás Vargas Decamps, cabeza de la representación legal de Rodríguez Martínez, aunque los hechos planteados en su acusación particular son los mismos que ha resumido en el tribunal el MP, “la calificación principal que le damos es homicidio voluntario, bajo la modalidad del dolo eventual”, previsto en el artículo 295 del Código Penal.

Señaló que, conforme a ese articulado, “el homicidio voluntario implica intención directa de matar (animus necandi)”, lo que dijo fue evidente la madrugada del 8 de abril de 2025 porque los imputados “sabían de un riesgo que había sido creado, que era antijurídico y que podía tener como consecuencia un desplome esa noche”.

Agregó que, en la moderna interpretación penal, la idea de esta voluntariedad no se agota en el dolo directo o indirecto, “sino que también está presente en el de naturaleza eventual, que es aquel en que cuando a la gente le presentan la posibilidad de producir los resultados de muerte, aun así, continúa aceptándolo con resignación, por indiferencia o por una esperanza que no puede ser quimérica de que no acontezca aquí”, dijo citando al maestro Dagadoy.

Retiran querellas

Durante la audiencia también se dio a conocer el desistimiento de unas 15 querellas contra los hermanos Espaillat y la empresa E&L SRL, alegando falta de interés en continuar con el proceso judicial.

“Vamos a desistir de nuestra querella con constitución en actor civil, hecha en nombre y representación de Lucía Baldera Suero, quien ha actuado en nombre de Jocelyn Rosado Baldera, por no tener interés en continuar con dicha querella”, expresó el abogado Norberto Rondón.

«En cuanto al señor Manuel Antonio Abreu de los Santos y Fabiola de los Santos, estos decidieron arribar a un acuerdo, un arreglo amistoso, mejor dicho, con la parte querellada, o sea, con la parte imputada», agregó el jurista José Tamarez.

Gregory Adames advierte que, si algo le pasa, se sabrá de dónde viene

Aunque sostuvo que hasta el momento no ha recibido amenazas, Gregory Adames, testigo estrella del Ministerio Público contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat, advirtió ayer que, si algo le sucede, todo el mundo sabe a quiénes culpar.

“Estoy completo. Nadie me está amenazando, hasta ahora, pero ando en la calle sin problemas y todo el mundo sabe que nadie me odia, y todo el mundo sabe que, si algo me pasa, la única persona donde yo estoy siendo testigo... no estoy acusando, simplemente todo el mundo está viendo. Sigamos adelante agarrados de Dios y sigamos haciendo las cosas bien. Si mañana el destino decide algo, Dios lo decidió”, manifestó Adames.

Asimismo, expresó su gratitud al “pueblo dominicano” por el apoyo que ha recibido. “Me siento muy querido por todo el mundo”, dijo.

Gregory AdamesFuente externa

Aplazan audiencia

El magistrado Reymundo Mejía Zorrilla aplazó para el próximo lunes 27 de abril, a las 10:00 de la mañana, la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario.

Según el calendario establecido por el tribunal, en la vista serán escuchadas unas 15 partes querellantes restantes.