Así esta el dólar este fin de semana

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El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del 20 de marzo de 2026 la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense se estableció en RD$59.7158 para la compra y RD$60.1540 para la venta. Estas cifras, que representan el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot —efectivo, transferencias y cheques—, servirán como referencia para las operaciones de la institución hasta el 23 de marzo de 2026.

La entidad aclaró que estas tasas excluyen las operaciones realizadas en el mercado de derivados financieros, en cumplimiento con lo dispuesto en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.