Aumentan amenazas ladrones de contraseñas

Un análisis de los expertos de Kaspersky revela que, en el último año, aumentaron en América Latina amenazas como los ladrones de contraseñas y el software espía.

Los sistemas de detección de Kaspersky descubrieron un promedio de 500,000 archivos maliciosos al día en 2025, un 7% más que el año anterior. A nivel global, varias amenazas mostraron un repunte notable: las detecciones de ladrones de contraseñas crecieron 59%, las de software espía (spyware) aumentaron 51% y las de puertas traseras (backdoors) subieron 6% respecto a 2024. En América Latina, la tendencia también fue al alza: los backdoors aumentaron 24%, los ladrones de contraseñas 35% y el spyware 64%. Estos hallazgos forman parte del Boletín de Seguridad de Kaspersky (KSB), donde los expertos analizan las principales tendencias de ciberseguridad del último año.

Según el análisis, Windows sigue siendo el principal objetivo de los ciberataques, el 48% de los usuarios de este sistema operativo fue blanco de distintos tipos de amenazas a lo largo de 2025. En el caso de los usuarios de Mac, la cifra es del 29%. A nivel mundial, el 27% de los usuarios fue víctima de ataques de amenazas web, es decir, malware que ataca cuando las personas están conectadas a internet. Las amenazas web no se limitan a la actividad en línea, sino que requieren en algún punto conectarse a internet.