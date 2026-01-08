El Popular participa en Fitur 2026 enfocado en financiamiento y diversificación del modelo turístico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en el recinto ferial IFEMA, en Madrid, España, donde desarrollará una agenda centrada en el impulso del financiamiento turístico, la diversificación del destino y el fortalecimiento de relaciones institucionales estratégicas para el sector.

Durante el evento, el Banco Popular sostendrá más de una treintena de importantes reuniones de trabajo y encuentros con líderes y representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores, operadores turísticos y otros actores clave del sector. Estas interacciones estarán orientadas a explorar nuevas oportunidades de inversión y acompañamiento financiero a proyectos vinculados al desarrollo y la diversificación de la oferta turística en la República Dominicana.

La delegación estará encabezada por el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, junto a un equipo de ejecutivos de diversas áreas de la organización financiera que sostendrán estos encuentros con empresas e instituciones de la industria turística.

Trayectoria en financiamiento turístico

Desde inicios de la década de 1990, la visión y estrategia del Popular en torno al potencial de desarrollo del turismo dominicano permitieron al banco posicionarse como la entidad bancaria pionera en el país en ofrecer soluciones financieras diseñadas para responder a las necesidades específicas del sector.

Como parte de este servicio especializado, la entidad bancaria incluye un amplio portafolio de opciones de financiamiento y estructuración de operaciones para la construcción de infraestructuras hoteleras, la renovación de instalaciones existentes y el respaldo a iniciativas orientadas a ampliar y fortalecer la innovación de la propuesta turística del país.

Además, más allá del apoyo financiero y como reflejo a su compromiso con el sector, el Popular pertenece a organizaciones internacionales y nacionales vinculadas al turismo, siendo miembro activo en el país de ASONAHORES (Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana), estando al frente de la presidencia del Clúster Turístico de Santo Domingo y contando con presencia en otras asociaciones y gremios sectoriales.

2025, un año extraordinario para el turismo

El Popular cierra 2025 como un año de un desempeño extraordinario para su cartera turística, con relevantes operaciones en diferentes puntos del país. Entre ellas, se destaca la estructuración que la entidad bancaria realizó en alianza con el Grupo Meliá para adquirir el 25% de participación en las sociedades propietarias de los hoteles Paradisus Palma Real Golf & Spa y ZEL by Meliá, ubicados en el país.

Esta innovadora operación, que se completó con un financiamiento a largo plazo por US$17 millones, obtuvo el galardón “Transacción del Año” durante el Foro de Inversión Turística 2025 de ASONAHORES, destacándose que marca un antes y un después en la forma en que se conciben y ejecutan inversiones turísticas en el país, consolidando al Popular como un referente regional en estructuración financiera para el sector hotelero.

Perspectivas positivas

En el marco de la edición número 46 de FITUR, el Popular presentará su enfoque actual en materia de financiamiento turístico, alineado con los ejes estratégicos definidos por la organización financiera, con énfasis en la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor a largo plazo para la economía nacional.

La entidad bancaria es positiva en cuanto a la madurez del sector turístico dominicano y pronostica que República Dominicana será foco de atención de muchos nuevos inversionistas internacionales, gracias a la estrategia de diversificación de destinos que el país está impulsando.

Presencia en plataforma internacional

FITUR es uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel global, reuniendo anualmente a miles de profesionales, inversionistas e instituciones vinculadas a la industria. En su edición de 2025, la feria registró más de 250,000 visitantes provenientes de 156 países, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio de tendencias, oportunidades de negocio y cooperación internacional.

La edición 46° de FITUR 2026 incorpora como novedad el Pabellón del Conocimiento, un espacio diseñado para centralizar el debate sectorial y la innovación tecnológica. Este pabellón integrará secciones especializadas como FITUR TechY y FITUR Talent, orientadas a abordar temas clave como la digitalización, la eficiencia operativa y la gestión sostenible de los recursos en la industria turística.