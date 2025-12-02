RD por lo Alto presenta propuesta sobre Autopista del Ámbar

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La campaña patriótica, turística y ambiental RD por lo Alto presentó hoy una propuesta que demuestra que los aproximadamente RD$32,000 millones estimados para los 32-35 km de la Autopista del Ámbar serían suficientes para financiar más de 400 kilómetros de carreteras turísticas estratégicas de dos y cuatro carriles que el país necesita urgentemente y que actualmente no existen o están en condiciones precarias.

Utilizando costos reales de obras ejecutadas en los últimos 10 años por el MOPC (promedio RD$65-85 millones por kilómetro en carreteras de dos carriles con rehabilitación y ampliación), la misma inversión permitiría ejecutar los siguientes corredores prioritarios identificados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico como en los planes maestros de los clústeres turísticos:

1 Acceso definitivo Miches – Sabana de la Mar – El Seibo (nueva carretera costera de 68 km que hoy obliga a rodear el area, extendiendo el trayecto 3 horas).

2 Ampliación y reconstrucción Sabana de la Mar – Sánchez – Las Terrenas (75 km en estado crítico).

3 Carretera Montecristi – Dajabón – Loma de Cabrera (nueva variante de 82 km que conecte directamente con el futuro Puerto de Manzanillo y el turismo de frontera).

4 Circuito Barahona – Enriquillo – Pedernales (95 km, incluyendo el tramo Oviedo-Pedernales que hoy es prácticamente intransitable en temporada de lluvia).

5 Jarabacoa – Constanza – Valle Nuevo – San José de Ocoa (80 km de carretera de montaña de alta demanda turística y agrícola, hoy con tramos de tierra y asfalto deteriorado).

En total: más de 400 km de nuevas vías o rehabilitaciones estructurales que conectarían directamente los polos emergentes con los aeropuertos internacionales de Punta Cana, Las Américas, Puerto Plata, El Catey y Cabo Rojo (en construcción).

“Estos no son proyectos inventados: aparecen como prioritarios en los documentos oficiales del Mitur, el Banco Mundial, el BID y los propios clústeres turísticos desde hace más de una década. Hoy siguen sin ejecutarse por falta de presupuesto”, explicó RDPorLoAlto.

La propuesta resalta que, mientras la Autopista del Ámbar tiene un costo estimado de RD$915 millones por kilómetro, los corredores sugeridos se ejecutarían con estándares adecuados de seguridad y drenaje a un costo promedio real de entre RD$70 y RD$85 millones por kilómetro, multiplicando por 10 el impacto territorial y beneficiando directamente a cinco regiones del país en lugar de una sola.

RDPorLoAlto reitera que su objetivo es aportar una propuesta técnica objetiva y fundamentada para que las autoridades y el Congreso Nacional evalúen la mejor asignación posible de los recursos públicos, priorizando un desarrollo turístico más equitativo, sostenible y con mayor alcance social y ambiental.