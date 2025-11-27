Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– Dentro del plan de ampliación, modernización y mantenimiento de las vías que conforman la Red Vial Principal del país, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD-Vial, convocó a todos los interesados a presentar propuestas para la licitación pública nacional para el diseño y construcción de la carretera de conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, denominada “Autopista del Ámbar”.

Con esta obra, el MOPC y el Fideicomiso RD-Vial buscan fortalecer la conectividad entre Santiago y la Costa Norte, facilitando el acceso a los polos turísticos de Puerto Plata y Sosúa, reduciendo de forma significativa los tiempos de desplazamiento, mejorando la seguridad vial y apoyando el dinamismo comercial, logístico y de servicios de toda la región norte.

“Convocamos a todos los interesados a participar en la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, una vía estratégica que forma parte del esfuerzo permanente por preservar, ampliar y hacer más eficiente la red vial principal del país”, establece un comunicado del Fideicomiso RD-Vial.

En la convocatoria a licitación, identificada con la referencia FIDEICOMISO-CCC-LPN- 2025-0010, se informa que el proceso se realiza en cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 416-23.

Fideicomiso RD‐Vial convoca licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar

De acuerdo con el aviso, los interesados en retirar los Pliegos de Condiciones podrán hacerlo a partir del jueves 27 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., de lunes a viernes, en la Dirección de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD-Vial, ubicada en la calle Presidente González esquina Tiradentes, 5to nivel, Edificio La Cumbre, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D.

Asimismo, los documentos podrán descargarse a través de la página web institucional www.mopc.gob.do o mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), plataforma en la cual también se podrán presentar las propuestas en formato digital.

Las Propuestas Técnicas (Sobre A) y Propuestas Económicas (Sobre B) podrán ser presentadas tanto en formato físico como digital, bajo las siguientes modalidades:

Las propuestas en formato digital serán recibidas a través del SECP del Estado dominicano.

Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados el viernes 20 de marzo de 2026, hasta las 12:00 del mediodía, en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD-Vial, en sobres identificados, sellados y separados para cada sobre (A y B).

El acto público de apertura de las ofertas técnicas (Sobre A) se llevará a cabo en las fechas establecidas en el numeral 8, Sección I (cronograma de actividades) del Pliego de Condiciones Específicas de la presente licitación, en el Salón de Reuniones del Fideicomiso RD-Vial, ubicado en la calle Presidente González No. 22, Edificio La Cumbre, quinto nivel, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

El Fideicomiso RD-Vial recordó que todos los interesados en participar deben estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), condición indispensable para poder presentar propuestas y participar válidamente en el proceso.

Acerca de la Autopista del Ámbar

La Autopista del Ámbar será una vía de conexión estratégica entre la Circunvalación Norte de Santiago y la carretera Puerto Plata–Sosúa, concebida para transformar la movilidad entre el Cibao y la Costa Atlántica. Su construcción permitirá un flujo más ágil, seguro y eficiente de personas y mercancías, impulsando el turismo, el comercio y la inversión en toda la franja norte del país, en línea con la visión de un sistema vial moderno, integrado y competitivo a nivel regional.