Timothée Chalamet igualó el récord de Marlon Brando tras ser nominado al Oscar por tercera vez

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Timothée Chalamet se convirtió en el actor más joven con tres nominaciones al Oscar al mejor actor desde Marlon Brando.

La Academia anunció la candidatura del intérprete neoyorquino por su papel protagónico en Marty Supremo, un logro que no se veía desde la década de 1950.

El recorrido de Chalamet hasta este momento se distinguió por la rapidez y constancia de sus reconocimientos.

Antes de cumplir 30 años, ya sumó dos nominaciones: en 2018 con Llámame por tu nombre y en 2025 por interpretar a Bob Dylan en Un completo desconocido.

Ahora, alcanzó una tercera candidatura, igualando la marca que Marlon Brando obtuvo a la misma edad, tras sus papeles en Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata! y Julio César.

En la edición 2026 de los premios de la Academia, Timothée Chalamet compite con figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura.

Este año, además, recibió una doble nominación: como mejor actor y como productor de Marty Supremo, que participa por mejor película y sumó nueve menciones en total.

El trabajo del joven intérprete obtuvo reconocimiento de la Academia, pero también de otras instituciones.

Recientemente, se quedó con el Critics Choice Award y el Globo de Oro por este papel, y figura entre los favoritos para la próxima ceremonia de los Actor Awards (antes SAG Awards).

En la gala de los SAG de 2025, donde se llevó el premio por Un completo desconocido, Chalamet mencionó su admiración por figuras históricas del cine y citó a Brando como una de sus grandes influencias.

La preparación para “Marty Supremo” tomó casi una década

Según contó Timothée Chalamet a la BBC, el proyecto llegó a sus manos en 2018. Desde ese momento, dedicó su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades en el tenis de mesa, disciplina central en la historia.

“En todos mis descansos, entrenaba tanto como podía”, explicó el actor, convencido de que cada movimiento debía resultar realista para quienes conocen el deporte.

El nivel de entrega llevó al actor a situaciones inusuales. Llevó su mesa de ping pong a los rodajes de Duna y Wonka, y en la Riviera Francesa, durante el Festival de Cannes, siguió entrenando con amigos.

“Hay cosas peores en la vida que aprender a tocar la guitarra o jugar al tenis de mesa a un alto nivel”, reflexionó, recordando también los cinco años que dedicó a la guitarra para el papel de Bob Dylan.

La película, inspirada en la trayectoria del campeón real de tenis de mesa Marty Reisman, reelabora la figura del deportista a partir del personaje ficticio de Marty Mauser, caracterizado por decisiones moralmente dudosas y una obsesión particular.

A pesar de los matices del papel, Chalamet confesó sentirse cautivado por la sinceridad del personaje.

“La película trata, en buena medida, de cometer tonterías en los 20, y de cómo una pasión puede llevarte a correr riesgos y a parecer un idiota”, reconoció entre risas.

En lo personal, el artista llegó hace unas semanas al final de sus 20 años, etapa que describe como un sueño cumplido y una oportunidad para crecer.

“Siento que vivo un sueño. Estoy en la cima de un hotel en Londres hablando de una película que me apasiona profundamente”, compartió, con alegría por el presente que atraviesa.

Asimismo, durante esta nueva etapa, impulsó una promoción poco convencional para Marty Supremo.