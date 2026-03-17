Avanza construcción del Puerto de Manzanillo y se perfila como motor económico para la región Norte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano continúa avanzando de manera planificada en la rehabilitación y ampliación del puerto multipropósito de Manzanillo, una obra estratégica para fortalecer la capacidad logística nacional, dinamizar el comercio y generar nuevas oportunidades de desarrollo en la región Norte del país.

El proyecto, que se ejecuta en el puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, tiene el objetivo de convertir esta terminal en el principal puerto de contenedores del Caribe y en un eje de desarrollo económico, logístico y turístico.

La iniciativa forma parte de un programa de modernización financiado con 100 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluye la construcción de un nuevo muelle de 220 metros de longitud, con capacidad para recibir buques tipo Panamax y Post-Panamax, así como la rehabilitación de la carretera Navarrete–Montecristi para mejorar la conectividad regional.

El plan también contempla un modelo de operación híbrido que permitirá manejar simultáneamente carga comercial y cruceros turísticos, similar al esquema aplicado en Taíno Bay, en Puerto Plata.

A esto se suman nuevas infraestructuras energéticas y turísticas en la zona, entre ellas la central térmica Manzanillo Power Land, que aportará 414 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y el hotel Super 8 by Wyndham Manzanillo.

Las autoridades estiman que las obras estarán concluidas en el segundo trimestre de 2027, cuando el puerto opere como un complejo logístico, energético y turístico de referencia en el Caribe.