Banco Central prioriza estabilidad y expectativas de inflación frente a incertidumbre internacional

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de política monetaria en 5.25 % anual durante su reunión de marzo de 2026, en un contexto marcado por el incremento de los precios del petróleo y la incertidumbre internacional.

La medida refleja una postura de cautela. Aunque la inflación interanual se ubicó en 4.67 % en febrero, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, el fuerte aumento del crudo —el WTI subió cerca de 50 % en marzo, pasando de US$67 a más de US$100 por barril— genera presiones adicionales sobre los costos importados y la economía local.

Panorama internacional

La decisión del BCRD se alinea con la tendencia de otros bancos centrales:

• La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene tasas altas y ha postergado recortes.

• El Banco Central Europeo revisó a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza las de inflación.

• En América Latina, la mayoría de los bancos centrales han optado por mantener sin cambios sus tasas de referencia.

Resiliencia local

Pese al complejo entorno externo, la economía dominicana muestra signos de recuperación. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.9 % en febrero, mientras que el crédito privado en moneda nacional se expande a un ritmo cercano al 9 % interanual. El peso dominicano acumula una apreciación de 4 % y las reservas internacionales rondan los US$16,000 millones, equivalentes a seis meses de importaciones.

El Banco Central estima que el crecimiento económico podría cerrar 2026 en torno al 4.1 %, ligeramente por encima del rango oficial de 3.5 %–4.0 %. Sin embargo, advierte que la inflación podría alcanzar 5.7 % este año, condicionada a la evolución del shock energético.

Prioridad: expectativas ancladas

La institución monetaria subrayó que, en este escenario, la política monetaria prioriza mantener las expectativas de inflación ancladas, más que reaccionar de forma inmediata a los choques externos. Se prevé una pausa prolongada en la tasa de 5.25 %, mientras se monitorea la evolución de los precios internacionales y su impacto en la economía local.