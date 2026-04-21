¿Carne dura? 3 trucos caseros que sí funcionan

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Muchas veces, al preparar un corte de carne, el resultado puede ser una textura dura y difícil de masticar. Sin embargo, existen métodos caseros sencillos que permiten ablandarla y lograr un plato más jugoso y apetecible.

Uno de los trucos más efectivos es el uso de ácidos naturales, como el jugo de limón, vinagre o vino, que ayudan a descomponer las fibras de colágeno. Marinar la carne durante al menos 30 minutos en estos ingredientes suaviza su textura y potencia el sabor.

Otra técnica recomendada es la cocción lenta y prolongada. Preparar la carne a fuego bajo, en guisos o al horno, permite que el calor constante rompa el tejido conectivo de cortes fibrosos, logrando que se deshagan en la boca.

Finalmente, los marinados con frutas o lácteos también son aliados en la cocina. Frutas como la piña, papaya o kiwi contienen enzimas que ablandan las fibras, mientras que la leche o el yogur aportan suavidad y un toque distintivo al sabor.