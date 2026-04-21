Policía Nacional busca a “Wily” y “Wesllin”, por homicidio de un puertorriqueño en Santiago

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La Policía Nacional emitió orden de búsqueda y captura contra dos hombres señalados como implicados en el homicidio del ciudadano puertorriqueño Raymond Clemente Navarro, de 52 años, ocurrido durante un asalto la noche del 17 de abril en la avenida Hispanoamericana, en el distrito municipal de Canabacoa, provincia Santiago de los Caballeros.

Se trata de Saúl Hernández, alias “Wily”, de 28 años, y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias “Wesllin”, también de 28, ambos oriundos de Santiago de los Caballeros, quienes están siendo activamente buscados por su presunta participación en el hecho criminal.

De acuerdo con el informe policial, los prófugos habrían actuado junto a Willi José León García (a) “Willito”, quien ya se encuentra bajo arresto, en el asalto perpetrado en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer, donde la víctima recibió una herida de arma de fuego que le provocó la muerte.

Las autoridades indicaron que Hernández y Reyes Rodríguez son considerados peligrosos, por lo que exhortan a la ciudadanía a no enfrentarlos y, en cambio, suministrar cualquier información que permita su captura a través de los teléfonos 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activa la persecución de los implicados y llamó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente.