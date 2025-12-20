Banco Mundial revela que 831 millones viven en pobreza extrema en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Mundial presentó su balance de fin de año, destacando que el crecimiento mundial en 2025 se mantuvo estable en 2,7 %, mejor de lo esperado. Entre los factores que explican este desempeño figuran los cambios en las cadenas de suministro, la rápida adopción de la inteligencia artificial y la disminución de las tasas de interés.

El organismo internacional subrayó que 831 millones de personas aún viven en pobreza extrema, con menos de tres dólares al día. La medición de este indicador se realiza a partir de datos globales que reflejan la urgencia de políticas inclusivas centradas en educación, empleo y aprendizaje permanente.

Informe Banco Mundial

El informe también recoge enseñanzas desde la Amazonía, donde se plantea la necesidad de repensar el desarrollo para que las personas y la naturaleza prosperen juntas. Asimismo, resalta que las tecnologías digitales ofrecen un camino transformador para las economías y sociedades, impulsando empleos, productividad e innovación.

El Banco Mundial concluye que el 2025 deja lecciones claras: la resiliencia económica es posible, pero debe ir acompañada de justicia social, protección ambiental y aprovechamiento de la tecnología digital para lograr un planeta próspero y habitable.